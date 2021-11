Disney+ Abo aktuell „für’n Appel und Ei“ zu haben

Anzeige

Disney offeriert seinen Streamingdienst aus einer Jubiläumsstimmung heraus stark vergünstigt. Wie immer muss man aber natürlich genauer hinschauen.

Im Vorfeld des Disney+ Day am Freitag, den 12. November, kündigte The Walt Disney Company neue unternehmensweite Aktionen und zusätzliche Streaminginhalte an (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Diese werden am Freitag, zum Auftakt der globalen Feier, veröffentlicht. Um den Fans für ihre Unterstützung in den letzten zwei Jahren seit US-Start zu danken, kommen Disney+ Abonnenten in den Genuss von besonderen Vorteilen, wie zum Beispiel Zusatzzeit in den hauseigenen Themenparks auf der ganzen Welt, Onlineshop-Angebote, Zugang zu beliebten Fan-Inhalten, exklusive erste Einblicke auf der Plattform und vieles mehr.

Fans können zudem diesen Freitag um 15.00 Uhr über auf Twitter, Facebook und Instagram einen spannenden ersten Blick auf kommende Filme und Serien werfen. Für alle, die nun deswegen Teil der Disney+ Community werden möchten, gibt es noch bis Sonntag, den 14. November, für neue und wiederkehrende Abonnenten Disney+ für nur 1,99 Euro. Dies ist jedoch nicht die Höhe der ständigen Monatsgebühr, sondern nur einmalig der Fall.

Ab dem zweiten Monat werden regulär 8,99 Euro/Monat fällig. Da es im Gegensatz zu manch anderem Streamingdienst bei Disney+ keinen kostenlosen Probemonat, sondern nur wochenweise Schnupperangebote gibt, lohnt sich das Angebot dennoch durchaus.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.