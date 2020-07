Disney+ endlich auch in 4K und mit Dolby Atmos

Anzeige

Disney+ ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz jetzt erstmals in 4K-Bildqualität und mit Dolby Atmos-Klang verfügbar. Gerade „Star Wars“-Fans können nun auf ihre Kosten kommen.

Weil Disney+ in Deutschland am 24. März, also mitten in der Corona-Krise startete, hatte der Streamingdienst zunächst die Bitrate reduziert. Nun wurde die Bitraten-Beschränkung aufgehoben. Seit gestern kann man ausgewählte Disneyfilme und -serien erstmals in 4K-Bildqualität und mit Dolby Atmos-Klang genießen. Und auch in Österreich und der Schweiz wurde der gesamte Katalog nun ohne Einschränkungen zur Verfügung gestellt.

Trotzdem wird es nicht alle Inhalte von Disney+ in 4K und mit Dolby Atmos geben. Der Grund: Viele der Serien und Filme liegen schlichtweg nicht in den entsprechenden Formaten vor. Disney hierzu:

„Die vorübergehende Bandbreitenreduzierung, die zu Beginn dieses Frühjahrs in Kraft getreten ist, wird nach und nach aufgehoben. Wir erwarten, dass der vollständige Disney+ Katalog bis zum 29. Juni in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Formaten HD und UHD zum Streaming verfügbar sein wird.

Zusätzlich ist nun eine Vielzahl von Filmen und Serien auf Disney+ verfügbar, die Sie mit Dolby Vision und Dolby Atmos zuhause in der ersten Reihe genießen können: Highlights wie Hamilton, Die Eiskönigin 2, Artemis Fowl sowie die beliebte Star Wars-Saga und The Mandalorian, um nur einige der verfügbaren Titel zu nennen.“

Disney+ günstiger mit Telekom-Vertrag

Auch wenn Disney die kostenloses Testwoche seit dem 19. Juni nicht mehr anbietet (DIGITALFERNSEHEN berichtete), gibt es noch Möglichkeiten, den Dienst zu testen: Bei der Telekom kann man den Streamingdienst drei Monate lang kostenlos testen und bezahlt danach knapp 5 € pro Monat. Die Telekom-Aktion gilt noch bis zum 31. Dezember.