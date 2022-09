Disney+ noch für kurze Zeit zum Spottpreis erhältlich

Anzeige

Letzte Woche fand der Disney+ Day statt. Zu diesem Anlass kann man den Streaming-Service zum kleinen Preis abonnieren.

Zum Disney+ Day am 8. September hat die Streaming-Plattform einen ganzen Schwung an neuem Content veröffentlicht. Dazu gehörte etwa die Streaming-Premiere des Marvel-Streifens „Thor: Love and Thunder“ mit Chris Hemsworth oder auch das Live-Action-Remake von „Pinocchio“ mit Tom Hanks. Parallel dazu fanden in Anaheim, Kalifornien mit der „D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event presented by Visa“ bis zum 11. September die großen Feierlichkeiten für Fans statt, bei denen Disney+ aktuelle Programmpunkte vorstellte.

Zusätzlich will der Streaming-Dienst derzeit mit einem besonderen Angebot locken. Noch bis zum 20. September um 8.59 Uhr kann man Disney+ nämlich einen Monat lang für nur 1,99 Euro abonnieren. Das Angebot gilt jedoch nur für neue und wiederkehrende Abonnentinnen und Abonnenten, wie der Anbieter vergangene Woche mitteilte.

Bildquelle: Disneyplus2: © Disney