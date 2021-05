„Filmstream“ jetzt über Rakuten TV verfügbar

Anzeige

Independent- und fremdsprachige Filme aus der ganzen Welt: Das bietet Filmstream von SPI International ab sofort bei Rakuten TV.

Rakuten TV geht eine neue Partnerschaft mit dem globalen Medienunternehmen SPI International ein. Dadurch holt der Streaminganbieter den digitalen werbefinanzierten Filmdienst Filmstream in sein Angebot. Ab sofort steht daher der SPI-Filmservice auf der Rakuten Smart-TV-App über Samsung und LG Smart TV-Geräte kostenlos zur Verfügung, teilte der Anbieter am Freitag mit. Filmstream bietet eine kuratierte Auswahl der besten, von der Kritik gefeierten Independent- und fremdsprachigen Filme aus der ganzen Welt.

Die neue Partnerschaft will verschiedene Geschäftsmodelle verschmelzen, um so mit dem Kunden im Fokus ein lukratives Angebot auf die Beine zu stellen. „In einer Zeit, in der die Unterhaltungsbranche einen beispiellosen Wandel erlebt und sich die Konsumgewohnheiten ständig weiterentwickeln, sind wir bestrebt, unser Geschäftsmodell so anzupassen, dass es die Bedürfnisse von Nutzern und Werbetreibenden gleichermaßen erfüllt“, kommentiert Jacinto Roca, Gründer und CEO von Rakuten TV.

Zunächst ist Filmstream über Rakuten TV nur in 42 europäischen Ländern verfügbar. Darunter sind Großbritannien, Spanien, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Norwegen, Finnland, Dänemark und Schweden. Jedoch wird bereits über die Einführung des Dienstes in weiteren Teilen der Welt verhandelt.