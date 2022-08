GigaTV Videothek mit „Top Gun: Maverick“ und Exklusiv-Staffelstart von „Rick und Morty“

Anzeige

Der September hält mit „Top-Gun: Maverick“ und dem Exklusiv-Start der sechsten Staffel „Rick und Morty“ gleich zwei große, neue Film- und Serien-Highlights auf GigaTV bereit.

Tom Cruise ist ab dem 22. September in der lang ersehnten Fortsetzung des Actionfilms „Top Gun“ in der Vodafone-Videothek zu sehen. Da Vodafone in diesem Fall das Gütesiegel „Exklusiv“ nicht benutzt, ist davon auszugehen, dass der Film zu diesem Zeitpunkt auch noch bei weiteren Streamingdiensten (günstiger) angeboten wird. Aktuell ist dies noch nicht der Fall. Nichtsdestotrotz ist der Preisunterschied von gut 10 Euro zu den momentanen Preisen sicherlich reizvoll für den ein oder anderen Cruise-Fan.

„Top Gun: Maverick“ zum Niedrigpreis

© Paramount Pictures; Bildquelle: Vodafone Deutschland

Alle VoD-Highlights sind im September in der Vodafone-Videothek für 4,99 Euro in HD-Qualität abrufbar. Ganz besonders dürfen sich Fans von „Rick und Morty“ freuen: Die sechste Staffel der beliebten Animationsserie wird ab dem 5. September exklusiv in der [adult swim]-Mediathek verfügbar sein.

Mediathek: Sechste Staffel von „Rick and Morty“ exklusiv

[adult swim] ist am 1. Dezember 2021 bei Vodafone als Mediathek-Angebot gestartet. © ADULT SWIM TM & © Cartoon Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.

Die neuen Folgen werden auf [adult swim] exklusiv über GigaTV verfügbar sein. Vodafone Premium-Kunden haben gar automatisch Zugang zum vollständigen Service der WarnerMedia Sendermarke. Die US-amerikanische Animationsserie handelt vom exzentrischen, aber genialen Wissenschaftler Rick und seinem Enkel Morty. Bei ihren Reisen in andere Dimensionen erleben die beiden unzählige Abenteuer. Die bislang letzte Episode wurde in den USA im September 2021 ausgestrahlt. Nun geht es endlich weiter: Ab nächster Woche Montag ist die sechste Staffel in deutscher Erstausstrahlung (Original mit deutschen Untertiteln) zu sehen. Die Episoden in deutscher Übersetzung werden schließlich ab dem 17. Oktober verfügbar sein.

Ebenfalls sehenswert: Der Film „Dog – Das Glück hat vier Pfoten“ erzählt die Geschichte von einer innigen Freundschaft zwischen einem ehemaligen Army Ranger und seiner Schäferhündin.

