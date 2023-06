Health TV: So kann man den Sender jetzt noch empfangen

Anzeige

Rebranding in Digital-Kanal: Health tv vollzieht gerade nach eigenen Angaben den Übergang zu CTV und Smart-TV in Deutschland. Das ursprüngliche, lineare Programm kam unlängst zum Erliegen, wie DIGITAL FERNSEHEN bereits im April berichtete. Zum Juni hat man nun seinen ersten FAST-Channel mit Amagi gestartet.

Anzeige

Das auf den klassischen Ausspielwegen ausgestrahlte, ursprüngliche lineare Programm, wich zuletzt bereits von den FAST-Channel-Inhalten ab, wie sich bei Redaktions-internen Vergleiche im März herausstellte. Am 31. Mai hat Amagi, ein weltweit operierender Anbieter von Cloud-basierter SaaS-Technologie für Broadcast und Connected TV, nun bekanntgegeben, dass der deutsche Privatfernsehsender Health tv mit Hilfe der Cloud-Lösungen des Unternehmens in das werbefinanzierte Streaming-TV (FAST) einsteigt.

Health tv werde seinen linearen TV-Kanal von nun an mit den von Amagi zur Verfügung gestellten Playout- und Planungs-Plattformen verwalten und verbreiten. Man könne so eine höhere Reichweite erzielen, heißt es weiter. Darüber hinaus markiere der Einstieg in das Connected-TV- und Smart-TV-Ökosystem einen weiteren wegweisenden Schritt für Deutschland in diese neue Medienlandschaft.

Health TV hatte für kurze Zeit Vollverbreitung erreicht

„In Deutschland stehen wir noch am Anfang, aber die USA waren schon immer ein Trendsetter in der Medienwelt“, färbt Marina Gunesch, Geschäftsführerin von Health tv, die Realität schön. Denn derzeit werden die eigenen Inhalte nur noch auf FAST-Kanälen und VoD-Mediatheken wie Waipu.tv, Rakuten TV und Zattoo ausgestrahlt. Des Weiteren ist Health tv über CTV und YouTube zu erreichen. Man plant zwar, seinen Kanal in den kommenden Monaten auf weiteren Plattformen zu starten. Ob sich so die anvisierte größere Reichweite als zu Zeiten, in denen man Vollverbreitung via Kabel, Sat und IPTV anstrebte und 2022 (zugegebenermaßen lediglich kurzfristig) auch erreichte, sei dahin gestellt.

Gründer und Mehrheitseigentümer des Kanals sind die Asklepios Kliniken. Sendestart war 2016.

Bildquelle: df-health-tv-logo: Health TV