In diesen Paketen ist Peacock bei Sky enthalten

Seit heute ist bekannt: Sky-Q-, Sky–X- und Sky-Ticket-Kunden in Deutschland und Österreich haben ab Dienstag Zugang zu Peacock-Inhalten.

Lange Zeit wurde spekuliert, wann es endlich so weit ist. Nun kommt der Streamingdienst aus dem Hause NBC endlich auch in deutschsprachige Sky-Gefilde. Peacock wird für alle Sky Kunden mit den Paketen Entertainment, Entertainment Plus oder Ultimate TV enthalten sein und ist sowohl über Sky Q, Sky X und Sky Ticket verfügbar – auch auf Abruf. Zudem sind alle Inhalte auch unterwegs mit Sky Go abrufbar.

Der NBC-Streamingdienst wird in den kommenden Monaten ebenfalls auf den Sky-Plattformen in der Schweiz und in Italien eingeführt. Damit steht Peacock dann insgesamt fast 20 Millionen Kunden des Pay-TV-Anbieters zur Verfügung.

Sky launcht Peacock in Kürze auch in der Schweiz und Italien

„Durch die Integration von Peacock auf Sky Q und Sky Ticket werden wir das starke Entertainment-Angebot für alle unsere Kunden noch einmal erweitern und ihnen den Zugang zu bestem Content von unserem Partner NBCUniversal ermöglichen. Mit exklusiven Peacock-Originals, Reality- und True Crime und Serienklassikern aus der Bibliothek freuen wir uns sehr, Peacock allen unseren Sky Q und Sky Ticket Kunden anbieten zu können“, so Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland.

