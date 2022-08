LG und Prime Video versprechen Streaming-Erlebnis auf neuem Level

Anzeige

Auf LG Smart TVs soll man über einen neuen „Jetzt streamen“-Bereich auf dem Startbildschirm noch leichter auf Inhalte von Prime Video zugreifen können.

Langes Suchen nach passenden Inhalten im Streaming-Portal soll über den Bereich der Vergangenheit angehören, teilte LG am Dienstag mit. Konsumenten sollen wie gewohnt die Wiedergabe an exakt der gleichen Stelle starten können, an der sie sie zuletzt beendet hatten, erklärt der Konzern. Über die Sprachsteuerung oder die Magic Remote Fernbedienung von LG sollen sich nun zusätzlich personalisierte Empfehlungen für Prime Video Inhalte direkt auf dem Startbildschirm aufrufen und durchstöbern lassen, ohne die App separat öffnen zu müssen.

Die Empfehlungen basieren auf den individuellen Vorlieben der Nutzer sowie dem Wiedergabeverlauf, erklärt LG. So werden neben den beiden zuletzt angesehenen Inhalten personalisierte Vorschläge angezeigt, zum Beispiel neue Serien, Filme oder Live-Sportübertragungen. Die neue Funktion wurde laut Anbieter mit dem letzten Software-Update für LG Smart TVs (Modelle der Jahrgänge 2021 und 2022) ausgerollt. Beim Starten der Prime Video App erscheint automatisch ein Pop-Up-Fenster, über das Nutzer die Personalisierung aktivieren oder ablehnen können.

