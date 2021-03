Anzeige

Vodafone und Netflix wollen ihre Zusammenarbeit künftig erweitern und intensivieren. Das gab der Netzanbieter heute bekannt.

Eine neue kommerzielle Vereinbarung zwischen den beiden Konzernen soll gemeinsame Marketing-Kooperationen und verschiedene Initiativen umfassen, kündigt Vodafone heute an. Damit wolle man das Entertainment-Erlebnis auf der GigaTV-Plattform für Netflix-Kunden deutlich erweitern.

So plant das Unternehmen integrierte Produkt-Angebote und mehr Komfort für GigaTV-Kunden bei der Buchung und Abrechnung. Darüber hinaus sollen Filme und Serien von Netflix künftig noch besser auf der GigaTV-Plattform auffindbar sein. Details zur Umsetzung wollen beide Unternehmen dabei im Verlauf des Jahres bekanntgeben, heißt es in der etwas vagen aktuellen Ankündigung. In Deutschland sollen Vodafone-Kunden als erstes von den Vorteilen der neuen Kooperation profitieren. Vodafone bietet seinen Nutzern aktuell Zugang zu Netflix über seine GigaTV- und Horizon-Plattform.

Lars Riedel, Head of Consumer Entertainment bei Vodafone Deutschland kommtentiert: „Wir entwickeln unser TV- und Entertainment-Angebot mit unseren Partnern konsequent weiter. Deshalb freue ich mich sehr über die Fortführung und den Ausbau der langjährigen Partnerschaft mit Netflix. Schon bald wird das KundenErlebnis für Netflix-Fans durch neue Optionen und eine tiefere Integration in GigaTV bei Vodafone noch einfacher und vielfältiger.“