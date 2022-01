Nächster Streaming-Coup von Sky: Discovery+ kommt

Anzeige

Am Tag des Launches des NBC-Streamingdienstes Peacock hält Sky bereits die nächste Überraschung bereit. Auch Discovery macht sein Online-Angebot in Kürze über Sky Deutschland verfügbar.

Der neue Streaming-Dienst Discovery+ wird künftig allen Sky Q und Sky Glass Kunden zur Verfügung stehen. Die App wird auf Sky Q für alle Empfangswege (Kabel/Sat/Internet), auf Sky X in Österreich und auf Sky Q Mini integriert. Die Discovery+ App startet voraussichtlich in diesem Sommer in Deutschland und Österreich.

Discovery+ launcht via Sky Q

Durch die Integration der Discovery+ App auf den Sky-Plattformen haben Kunden auch Zugang zu Inhalten der Bereiche Entertainment und Sport. Vom ersten Tag an bietet Discovery+ mehr als 10.000 Stunden an erstklassigen Entertainment-Inhalten. Woche für Woche folgen dann neue Episoden und Formate. Mit einer Fülle an globalen und lokalen Inhalten geht Discovery+ weit über das Angebot des bisher offerierten Discovery Channels hinaus. Zum Content-Angebot gehören zudem insbesondere Originals wie „Unraveled: Mystery at the Mansion“, „Queen of Crystal Meth“ oder „Introducing, Selma Blair“, einzigartige Sport-Highlights wie die Olympischen Spiele oder die Tennis Grand Slams und auch preisgekrönte BBC Naturdokumentationen wie „Der Blaue Planet“.

Sky-Q-Nutzer, die sich bei Discovery+ registrieren, können die App dabei zwölf Monate lang ohne Zusatzkosten nutzen. Gleiches gilt perspektivisch dann auch für Sky-Glass-Kunden. Bereits im August hatten Sky und Discovery als Teil dieser erweiterten Vereinbarung kommuniziert, dass die Free-TV-Sender von Discovery Bestandteil der „Sky Q über das Internet“ Plattform sind – also Eurosport 1, DMAX, TLC, Tele 5 und Home & Garden. DIGITAL FERNSEHEN berichtete seiner Zeit ausführlich.

