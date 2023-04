Neuer exklusiver Sender bei Samsung TV Plus

Anzeige

Samsung TV Plus und Love TV Channels starten am Tag der Erde den Sender „Love The Planet“: Der FAST-Kanal informiert über alle Innovationen zur Vermeidung des Klimawandels.

Anzeige

Das Besondere an Love the Planet ist, dass der Sender die Zuschauer aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien auf eine globale Nachhaltigkeitsreise mitnimmt und dabei Klimaaktivisten begleitet, die sich täglich für den Erhalt unserer Umwelt einsetzen. Der neue FAST-Kanal wird für die genannten Schlüsselmärkte jeweils thematisch lokalisiert und ist ab sofort exklusiv auf Samsung TV Plus zu sehen. International ist er nach eigenen Angaben auch auf der Konkurrenz-Plattform LG Channels vertreten.

Den Sender Love the Planet gibt es nur bei Samsung TV Plus

Auf dem Sender Love The Planet werden hochwertige Dokumentarfilme und Doku-Serien über Umweltthemen und Nachhaltigkeitsprojekte präsentiert. Sendungen von Blue Ant International wie „Australia On Fire: Climate Emergency“, „Pridelands: Wilderness Reborn“ oder Ampersands „Nature = Future“, „Off The Fence’s“ und „Youth Unstoppable“ füllen das Programm. Darüber hinaus präsentiert Love the Planet auch preisgekrönte Dokumentarfilme wie „The Carnivore’s Dilemma“ von Java Films sowie den mehrfach aus-gezeichneten Film „Looking Forward“ von Anandas.

Entwickelt wurde ‘Love The Planet’ von Love TV Channels. Die Intention hinter der Kooperation ist es laut Samsung TV Plus, das Bewusstsein für den Klimawandel über kuratierte TV-Streaming-Inhalte zu fördern und zu verstärken.

Hinweis: Samsung TV Plus ist der kostenlose, werbefinanzierte Streaming-TV-Dienst, der auf allen Samsung Smart-TVs vorinstalliert ist. Allein in Deutschland sind das rund 10 Millionen Geräte. 3,5 Millionen Zuschauer nutzen die Plattform Samsung TV Plus nach eigenen Angaben regelmäßig.

Quelle: Samsung TV Plus

Bildquelle: df-love-the-planet-logo: Love TV Channels

df-samsung-tv-plus-logo: Samsung