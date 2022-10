Paramount+: Deutscher Launch genau terminiert

Anzeige

Erfreuliche Neuigkeiten für alle Sky-Kunden mit einem Cinema Paket: Am 8. Dezember startet Paramount+ in Deutschland und Österreich.

Der neue Streamingdienst von Paramount ist für alle Sky-Kunden mit einem Cinema Paket inklusive. Diese dürfen sich somit über eine Wertsteigerung ihres Pakets in Höhe von 7,99 Euro pro Monat freuen. Paramount+ ist auch als App auf der Sky Q Plattform verfügbar.

Paramount+ für Sky-Cinema-Kunden inklusive

Evelyn Rothblum, EVP Advertising, Partnerships and Distribution für Italien und Deutschland bei Sky Deutschland: „Mit der Integration von Paramount+ schaffen wir den ultimativen Mehrwert für alle Sky-Kunden mit einem Cinema Paket. Erstklassige Inhalte wie z.B. der Mega-Blockbuster TOP GUN: MAVERICK können künftig unsere Zuschauer auf Sky genießen. Diese starke Partnerschaft mit Paramount ist ein Beleg für unsere großartige Aggregrationsstrategie, indem wir die besten Inhalte der führenden Streamingdienste bequem unter einem Dach bündeln.“

„Star Trek: Strange New Worlds“ zum Start dabei

Paramount+ bietet eine große Auswahl an exklusiven Film-Blockbustern und Serienhits sowie zahlreichen lokalen und internationalen Originals. Entertainment-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz dürfen sich auf viele Tausende Stunden Unterhaltung freuen. Zu den Highlights in 2022 gehören dabei der Mega-Blockbuster „Top Gun: Maverick“ mit Tom Cruise als furchtlosen Piloten Pete „Maverick“ Mitchell, die Science-Fiction-Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ sowie die amerikanische Dramaserie „Yellowstone“ und deren Prequel „1883“.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel: „Diese „Star Trek“-Inhalte fehlen zum Deutschlandstart von Paramount+“.

