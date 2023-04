Oscar-Hit „The Whale“ kommt exklusiv zu Paramount+

Anzeige

Paramount+ hat sich exklusiv die Streaming-Rechte des Oscar-gekrönten Filmes „The Whale“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesichert und baut damit weiter kontinuierlich seine umfangreiche Bibliothek an hochwertigen Filmen, Serien und Shows aus.

Anzeige

Ab Herbst dieses Jahres können die Abonnenten dann Brendan Fraser („Die Mumie„), der jüngst für seine Darstellung in Darren Aronofskys („Black Swan„, „The Wrestler„) Drama mit einem OSCAR® als Bester Hauptdarsteller geehrte wurde, exklusiv bei dem Streaming-Dienst Paramount+ in einem überwältigenden Comeback sehen.

„The Whale“ im Herbst exklusiv bei Paramount+

Paramount+ kann sich über einen echten Coup freuen: Der Streamingdienst wird den Oscar-Hit „The Whale“ mit Brendan Fraser in der Hauptrolle ab Herbst exklusiv im deutschsprachigen Raum als Streaming-Premiere zeigen können. © Paramount

„The Whale“ erzählt die Geschichte des zurückgezogen lebenden Lehrers Charlie, der einen letzten Versuch unternimmt, sich nach langer Zeit mit seiner Tochter zu versöhnen. Ein beeindruckender und zutiefst bewegender Film über die menschliche Suche nach Liebe und die Kraft der Vergebung.

Zuerst steht diese Woche aber noch der Kinostart an: „The Whale“ startet am 27. April in den deutschen Lichtspielhäusern. Der 54-Jährige Fraser („Ich spüre Erleichterung, jetzt, wo ich nichts mehr beweisen muss.“) wird diesen Dienstagabend in Berlin zur Vorführung des Dramas erwartet.

Mit Material der dpa und Paramount+

Paramount+ ist der globale Streaming-Dienst von Paramount und bietet eine Fülle von Premium-Unterhaltung für Zuschauer aller Altersgruppen. International bietet der Streaming-Dienst eine umfangreiche Bibliothek von Original-Serien, Hit-Shows und beliebten Filmen aus allen Genres von weltbekannten Marken und Produktionsstudios, darunter Showtime, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures sowie Smithsonian Channel, zusätzlich zu einem starken Angebot an erstklassigen lokalen Inhalten.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen in und unter dem Artikel handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN dabei eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.