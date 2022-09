Pluto TV bringt im September noch zwei neue Sender

Anzeige

Diesen September hat Pluto TV noch mehr Nostalgie-Vibes im Programm: Gleich zwei neue Sender starten demnächst.

Glamour, Intrigen und Affären erwarten Serien-Fans beim 80er-Jahre-Klassiker „Der Denver Clan“. Auch bei „Sabrina – Total verhext“ gibt es Drama – allerdings aus dem Teenie-Leben einer Halbhexe. Zauberpannen, Liebeskummer, Zickenkrieg mit jeder Menge Charme und Witz machten die Serie zum Hit in den 90er- und 2000er-Jahren.

Der „Denver-Clan“ hieß im Original „Dynasty“ und hatte eine der besten 80er-Jahre-Titelmelodie (siehe unten). Bildquelle: Paramount

Noch mehr Nostalgie: Zwei neue Sender starten bei Pluto TV

Teenager zu sein, ist schwer – aber ein Teenager mit Zauberkräften? Fluch und Segen zugleich, würde Sabrina Spellman wohl sagen. An ihrem 16. Geburtstag erfährt sie, dass sie eine Halbhexe ist. Das darf natürlich niemand außerhalb ihrer Familie wissen. Neben der Heimlichtuerei und all den typischen Teenie-Problemen muss Sabrina auch noch lernen, eine gute Hexe zu werden. Denn erst dann darf sie ihre Mutter wiedersehen, die keine Zauberkräfte besitzt. Im deutschen Fernsehen bezauberte Melissa Joan Hart als Sabrina Spellman erstmals ab 1998 die Zuschauerinnen. Es folgten über 160 Folgen in sieben Staffeln „Sabrina – Total verhext!“. Ob sie es schafft, eine gute Hexe zu werden, die Schule zu meistern und dabei beliebt zu sein? Das können Pluto-TV-Userinnen ab Anfang September auf dem kostenlosen Streamingdienst von Paramount sehen.

Neuer Sender ab 26. September: Sabrina – Total Verhext! / rund um die Uhr

Intrigen, Mord, Affären und schmutzige Geschäfte – die TV-Soap „Der Denver Clan“ wartet mit so einigen Überraschungen auf. Im Mittelpunkt: der Kampf der konkurrierenden Ölfirmen Denver-Carrington und Colbyco. Doch damit nicht genug! Ab Staffel 2 muss Öl-Magnat Blake Carrington (John Forsythe) auch noch mit dem Rachefeldzug seiner Exfrau Alexis (Joan Collins) fertig werden. Die Pilotfolge wurde in Deutschland 1983 ausgestrahlt und bannte damals 45 Prozent des Fernsehpublikums vor den Bildschirm. Es folgten neun Staffeln mit über 200 Folgen.

Neuer Sender ab 26. September: Der Denver Clan / rund um die Uhr

Lust auf noch mehr Serienklassiker?

Der Streamingdienst Pluto TV hat sie im Programm! Angefangen bei Teenager-Klassikern wie „Beverly Hills 90210“ über Sitcoms wie „Wer ist hier der Boss?“ bis hin zu Science-Fiction mit „Star Trek: Enterprise“ und Mystery-Hits wie „X-Factor“.

