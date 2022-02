Pluto TV: Drei neue Sender starten heute

Anzeige

Pluto TV bringt im Februar insgesamt fünf neue Sender an den Start. Drei davon machen dabei diesen Montag den Anfang.

Namentlich handelt es sich bei dem Trio um MTV Love Music, Nick Space und Pluto TV Weddings. Ale drei neuen Sender sind Programme aus eigenem Hause sozusagen. Im Laufe des Februars folgen zu einem späteren Zeitpunkt dann noch zwei externe (Nicht-ViacomCBS-)Kanäle.

Zwei romantische neue Sender bei Pluto TV

Passen zum anstehenden Valentinstag beschert Pluto TV seinen Nutzern gleich zwei neu Sender, deren Programm sich der Liebe in all ihren Facetten widmet. So beschallt MTV Love Music seine Zuschauer mit Lovesongs aus den Federn von Künstlern wie Ed Sheeran und Co. Pluto TV Weddings geht noch einen Schritt weiter. Hier wird nicht lange gefackelt, sondern geheiratet. Der Sender unterhält sein Publikum vornehmlich mit Reality-TV-Reportagen.

Nick Space

Bei Nick Space dreht sich natürlich alles um galaktische Helden, wie zum Beispiel Jimmy Neutron. Ende Februar stoßen dann mit Waidwerk Free und Goldstar TV auch noch zwei weitere neue Sender bei Pluto TV hinzu (DIGITAL FERNSEHEN berichtete im Rahmen der Februar-Highlights).

Für Romantiker bietet auch der im Januar erst neu gestartete Kanal Sophie – Braut Wider Willen reichlich Unterhaltung. Dort kann man die gleichnamige Telenovela mit Yvonne Catterfeld in der Hauptrolle sehen und dabei in das Leben der Adligen Sophie von Ahlen eintauchen.

Für Leute die es lieber mit Enterprise und Co. halten gibt es aber auch die beiden Sender Scifi und Star Trek. Hier läuft unter anderem die neue Staffel „Star Trek: Discovery“