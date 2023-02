Pluto TV: Eigener Sender für US-Talkshow und 4 weitere neue Kanäle im März

Anzeige

Während schon im Februar ein ZDF-Sender bei Pluto TV startete, bekommt im März ein berühmter Hollywood-Star einen dezidierten Kanal für die eigene Talkshow. Hinzu kommt noch ein Quartett weiterer Pop-up-Channels.

Anzeige

Der Streamingdienst bündelt in der neuen Kategorie „Frauenpower“ die Sender „Pluto TV Power Frauen“, „Nick Girl Power“, „MTV Frauen Power“ und „Teen Mom“. Außerdem bekommt Drew Barrymore auf Pluto TV ihren eigenen Sender mit „The Best of Drew Barrymore Show“. Er zeigt das Beste aus ihrer aktuellen Talkshow, die 2020 erstmals in den USA startete.

Pluto TV startet Drew-Barrymore-Sender

Bildquelle: Paramount

Mit spannenden Gästen, interessanten Themen und ihrem unschlagbaren Optimismus hat die weltbekannte Schauspielerin Drew Barrymore eine beflügelnde Sendung kreiert. Pluto TV zeigt die besten Interviews, Inspirationen und Unterhaltung dabei bei im englischen Originalton.

Im Fokus des Senders „Nick Girl Power“ stehen derweil die Serien „iCarly“, „Victorious“, „Sam & Cat“, „True Jackson“ und ihre starken Heldinnen. Bei „MTV Frauen Power“ lenkt der Sender die Ohren und Augen auf die Musikvideos von Madonna, Adele, Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish und vielen mehr.

Auf dem Sender „Teen Mom“ laufen den ganzen Tag Episoden von „Teen Mom OG“, „Teen Mom: Young and Pregnant“ und „Teen Mom 2“. Und auf dem Kanal „Pluto TV Power Frauen“ finden Zuschauer Filme und Serien über historische Figuren und fiktive Charaktere.

Bildquelle: Paramount

Internationaler Frauentag am 8. März

Das Spektrum reicht dabei von der Kernphysikerin Lise Meitner über den Oscar-prämierten Film „Frida“ mit Salma Hayek in der Hauptrolle bis hin zur „Nanny“ Fran Drescher in ihrer anderen Sitcom „Happily Divorced“. Alle fünf neuen Sender starten zum 1. März bei Pluto TV.

Die Kanäle Pluto TV Documentaries und Pluto TV Biografie widmen sich in den kommenden Wochen auf dem Kostenlos-Streamingdienst ebenfalls berühmten Frauen.

Mit Material von Paramount.

Bildquelle: df-drew-barrymore-talkshow: Paramount

df-pluto-tv-frauen-power: Paramount

PlutoTV3: @ Screenshot Pluto TV