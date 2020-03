Rakuten erweitert kostenloses Angebot

Die Home-Entertainment-Plattform Rakuten TV erweitert ihr kostenloses Angebot im Free-Bereich als Reaktion auf die Corona-Krise.

Rakuten TV bietet in ganz Europa jetzt noch mehr Filme kostenlos über seine werbefinanzierte On-Demand-Plattform an. Der Anbieter setzt verstärkt auf seinen seit vergangenen Oktober verfügbaren AVOD(Advertising-Video-on-Demand)-Bereich und bietet zusätzliche Inhalte über den Kostenlose Filme-Kanal an, der sowohl Hollywood Produktionen, als auch lokale Inhalte umfasst.

Der erweiterte kostenlose Katalog bietet für diejenigen, die sich in diesen schwierigen Zeiten beispielsweise mit Humor ablenken möchten, Komödien wie „Plötzlich Türke“, „Babyalarm – Kleine Lüge, großer Bauch“ oder der norwegische Kultrennfilm „Børning“. Wer mehr an spannenden Dramen interessiert ist, findet Filme wie „Any Day“ mit „Game of Thrones“-Star Sean Bean oder „Warschau ’44“ des erst kürzlich für den Oscar nominierten, polnischen Regisseurs Jan Komasa im kostenlosen Angebot. Zusätzlich gibt es für Romantik-Fans ab April mit „My Blueberry Nights“ Hollywood-Kino mit Stars wie Nora Jones, Jude Law und Nathalie Portman.

Darüber hinaus können im Free-Bereich noch weitere Inhalte abgerufen werden, wie der kürzlich gestartete Kids TV-Kanal mit Kinderfilmtiteln wie „Shaun das Schaf“, „Molang“ und „Glumpers“. Auch der Kanal Rakuten Stories steht den Zuschauern kostenlos zur Verfügung, dieser Kanal umfasst exklusive Originalinhalte von Rakuten TV.

Dazu gehören Rakuten-TV-Dokumentationen aus der Welt des Sports, wie die offizielle Doku über den FC Barcelona, „Matchday – Inside FC Barcelona“ oder „MessiCirque“, ein Blick hinter die Kulissen der magischen Show des Cirque du Soleil über den aktuell besten Fußballer der Welt.Mit „Andrés Iniesta – Der unverhoffte Held“ erscheint außerdem demnächst ein Dokumentarfilm über eine weitere Fußballlegende kostenlos auf Rakuten TV.