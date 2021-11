Roku bringt lineares TV auf seine Geräte – (fast) alle wichtigen Sender dabei

Anzeige

Roku hat heute die neue Kategorie „Channels mit Live TV“ innerhalb seines Channel Stores sowie eine große Senderauswahl, inklusive der Privat- und ARD-Programme, präsentiert. Und auch internationale Sender sind mit an Bord. Nur ein prominenter Kandidat fehlt.

Roku-Nutzer haben ab sofort über die „Channels mit Live TV“-Kategorie Zugriff auf ein Angebot von über 400 internationalen und regionalen Live-TV-Kanälen. Teil des Live-TV-Angebots von ARD sind neben dem Hauptsender ebenfalls die Kanäle der regionalen und dritten öffentlich-rechtlichen Sender wie etwa One, ARD-Alpha, WDR, BR und weitere. Das ZDF und seine Spartenkanäle sucht man hingegen (noch) vergebens.

Über 400 internationale und regionale Live-TV-Kanäle schon jetzt verfügbar

Zu den Highlights unter den Live-TV-Channels zählen neben den Kanälen von ARD unter anderem die linearen Angebote von ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, zahlreiche Sender der RTL-Mediengruppe, Tagesschau 24, Bild HD oder Sky Ticket und DAZN. Auch internationale Angebote wie die Kanäle von TRT World oder kartina.tv sind für Roku in Deutschland verfügbar. Weitere Live-TV-Angebote werden darüber hinaus noch in den nächsten Wochen in der Kategorie „Channels mit Live TV“ hinzugefügt. Dies gilt für alle in Deutschland erhältlichen Roku-Produkte (Roku Express, Express 4K, Streaming Stick 4K und Roku Streambar). Vielleicht kommen dann ja auch noch die ZDF-Sender nach.

Roku-Geräte erst seit kurzem in Deutschland erhältlich

Um Live-TV-Kanäle zum Startbildschirm von Roku hinzuzufügen, navigiert man über die Home-Taste der Roku Fernbedienung auf die Auswahlmöglichkeit „Streaming-Kanäle“, und öffnet den Channel Store. Anschließend können man über die neue Kategorie „Channels mit Live TV“ die Kanäle auswählen.

Der US-Marktführer im Bereich Streaming war erst Ende September auf den deutschen Markt geprescht. Seitdem versucht man mit Kampfpreisen und Angebotserweiterungen wie dieser sich sein Teil vom Streaming-Markt zu ergattern (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

