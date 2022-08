Sky Sport News teilweise wieder frei zugänglich

Anzeige

Das Programm von Sky Sport News ist seit gut einem Jahr eigentlich nur noch für Kunden des Pay-TV-Anbieters zu empfangen – für eine Show wird der Sender nun aber doch wieder frei zugänglich gemacht.

Zum Transferschluss in den großen Fußball-Ligen Europas hat sich Sky etwas besonderes einfallen lassen: Die Sendung „Transfer Update“ läuft bis zum 1. September auch im kostenlosen Stream bei Youtube, auf skysport.de und in der Sky Sport App. Somit wird das Programm von Sky Sport News, das seit vergangenen Sommer wieder exklusiv im Pay-TV ausgestrahlt wird, zu einem kleinen Teil wieder frei verfügbar für jedermann gemacht.

Der Sender Sky Sport News ist seit Sommer 2021 wieder Pay-TV-exklusiv

Wer kommt, wer geht, wer bleibt? In „Transfer Update – die Show“ bringen Marc Behrenbeck und Florian Plettenberg alle Fußballfans auf den neuesten Stand hinsichtlich aktueller Transfergerüchte, fixen Deals und den wichtigsten Marktwertentwicklungen im Profifußball. Der Zuschauer erhält exklusive Infos zu aktuellen Transfers, fundierte Analysen zu den heißesten Spekulationen sowie Scouting-Reports über die nächsten Ziele der Top-Vereine – ob in der Bundesliga oder auf internationalem Boden. Bis zur Schließung des Transferfensters am 1. September bietet Sky nun das „Transfer Update“, das montags, mittwochs und freitags jeweils um 18 Uhr läuft, im kostenlosen Livestream an.

Deadline Day am 1. September fast komplett frei zugänglich

Am 1. September, dem Deadline Day, läutet Sky Sport News bereits ab 9 Uhr den Countdown ein, in dem Sky Sport News Reporter live vor Ort berichten. Zudem analysieren Gäste wie Sky Experte Dietmar Hamann, Marc Behrenbeck und Florian Plettenberg das Geschehen im Studio und sind darüber hinaus im konstanten Austausch mit den Sky Kollegen aus England und Italien. Die Sendung geht bis um 0.15 Uhr.

Auf dem „Transfer Update“-Instagram-Kanal (@skysporttransfer) erhalten Fans außerdem spannende Hintergrundinfos, aktuelle Marktwertupdates und die besten Clips direkt in den Insta-Feed. Wenn sich der Trubel um den Deadline Day gelegt hat, kommt die Sendung dann im Oktober wieder zurück ins Programm von Sky Sport News. Einekostenlose Verfügbarkeit bei Youtube ist dann jedoch vorerst nicht mehr vorgesehen, wie Sprecher des Unternehmens auf DIGITAL FERNSEHEN-Nachfrage bestätigte.

