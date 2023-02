Sky: Alle Pakete mit Paramount+, DAZN und Netflix im Angebot

Anzeige

Sky bietet allen Neukunden aktuell verschiedenste Paketkombis zu reduzierten Preisen an, auch mit Paramount+, DAZN und Netflix.

Am 15. Februar 2023 werden die aktuellen Sonderangebote des Pay-TV-Anbieters enden. Bis dahin haben alle Neukunden etwa die Gelegenheit, das Kombipaket „Alles von Sky inklusive Paramount+“ für 30 Euro im Monat zu erwerben. Dabei handelt es sich um ein Jahresabo. Enthalten sind Entertainment, Cinema inklusive Paramount+ im Wer von 7,99 Euro monatlich, Bundesliga und Sport sowie 500 Payback Basis Punkte. Zudem entfällt die Aktivierungsgebühr von 29 Euro. Im Anschluss an das Jahresabo fallen für das Kombipaket 58 Euro monatlich an, wie Sky auf der Website angibt.

Sky mit DAZN und Netflix zu günstigeren Preisen verfügbar

Wenn man „Alles von Sky inklusive Paramount+“ bucht, kann man außerdem im Buchungsprozess seine Auswahl um Entertainment Plus erweitern. Für fünf Euro monatlich erhält man bei Netflix obendrauf. Im Anschluss an die 12 Monate ist ein Preis von 8,50 Euro dafür im Monat fällig.

Sportbegeisterte können sich an selber Stelle für ein Jahresabo von DAZN zu vergünstigten Konditionen entscheiden. Den Sport-Streaming-Dienst erhält man dann für 18,99 Euro im Monat. Nach den 12 Monaten erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro.

