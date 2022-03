Sky-Einzelspiele via Pay-per-View günstig bei Drittanbieter gucken – so geht’s

Anzeige

Seit dieser Saison kooperiert Sky mit der mobilen Plattform OneFootball, auf diese Weise lassen sich Einzelspiele via Pay-per-View deutlich unter dem Preis des mittlerweile abgeschafften Tagestickets buchen. Einen Haken hat die Sache aber.

Denn nur bestimmte Partien sind Teil des Deals zwischen Sky und OneFootball. Konkret sind Übertragungen aus der Bundesliga und Premier League außen vor bei OneFootball. Für eine Gebühr von 3,99 Euro pro Spiel lassen sich aber Spiele der 2. Bundesliga und des DFB-Pokals „erwerben“.

Bis Mitte 2021 war dies mittels Sky Tickets für 10 Euro auch beim Pay-TV-Anbieter selbst möglich. Doch seit dem das Angebot eingestellt wurde, gibt es nur noch die Option „Supersport Ticket„. Das gilt dann allerdings auch einen Monat lang und ermöglicht außerdem umfangreichen Zugang zu vielen Live-Sportevents.

Wer nur an „seinem Verein“ interessiert ist, und dieser dann auch noch im DFB-Pokal oder der 2. Liga kickt, für den lohnt sich ein Blick in das Pay-per-View-Angebot, das OneFootball in Kooperation mit Sky offeriert. Dies beinhaltet auch die noch auszulosenden Halbfinal- und Final-Begegnungen im Pokal. Schon heute kann man zum Beispiel die Einzelspiele Holstein Kiel – SC Paderborn und SV Darmstadt – FC Heidenheim (Anpfiff jeweils 18.30 Uhr) dort buchen. Im Laufe des Wochenendes stehen außerdem noch Spitzenspiel 1.FC Nürnberg gegen den Hamburger SV gucken. Anstoß ist hier um 20.30 Uhr. Dieses Spiel kann man allerdings auch kostenlos über Sport1 verfolgen.

Grundsätzlich gilt für das OneFootball-Angebot, dass man die Spiele dort über die mobile App konsumiert. Die Bezahlung läuft dann über den Appstore (iOS) von Apple oder Googles Playstore (Android).

