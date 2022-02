Sky Pop-Up-Channel startet heute

Anzeige

Zum heutigen Valentinstag startet Sky den Pop-Up-Channel Sky Cinema in Love. Dort gibt es ein paar Tage lang ein Hochdosis-Progrmm romantischer Komödien und Liebesfilme zu sehen.

Alle Jahre wieder für die lieben Liebenden: Zum Valentinstag gibt es nicht nur Blumen und unverhältnismäßig teure Restaurantbesuche. Während sich die Floristen über den wohl umsatzstärksten Tag ihres Geschäftsjahres freuen, dürfen sich auch Freundinnen und Freunde herzhaft-schmalziger Filmkost glücklich schätzen – egal ob mit oder ohne Valentins-Date.

© 2021 Book of Love Film Ltd/Sky Uk All rights reserved

Der Pop-Up-Channel Sky Cinema in Love

Sky Cinema In Love zeigt vom heutigen 14. bis 18. Februar rund 40 Liebesfilme von aktuellen Titeln wie „After Truth“ bis zu Klassikern wie „Chocolat“, „Valentinstag“, „Weil es dich gibt“, „Manhattan Love Story“, „Plan B für die Liebe“ und „Ein Chef zum Verlieben“ stehen hier rund um die Uhr auf dem Programm. Als Vorgeschmack gab es „Book of Love“ bereits seit dem 12. Februar zu sehen.

Bild: © 2002, Senator Film

Für Nostalgiker funktioniert de Sky Pop-Up Channel auch als Zeitmaschine. Schließlich ist Indie-Beau Johnny Depp mittlerweile nicht nur etwas in die Jahre, sondern auch in den Genuss negativer Presse gekommen. „Chocolat“ von 2000 entführt das Publikum so in eine Zeit vor den Skandalen um den Hollywood-Sonderling, als insbesondere das weibliche Publikum noch unbesorgt für Johnny Depp schwärmen durfte. Der romantische Film um Liebe im Schokoladengeschäft mit Juliette Binoche und Grand Dame Judi Dench hat dann hoffentlich keinen bitteren Beigeschmack.

Die romantischen Filme vom Pop-Up-Channel Sky Cinema in Love gibt es auch über Sky Ticket zum Abruf.

