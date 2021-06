Anzeige

Die Integration von TV Now in das Angebot von Sky Q wurde bereits im März angekündigt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Nun ist es so weit.

Mit TV Now auf Sky Q erhalten Kunden Zugriff auf insgesamt über 4.700 Programmstunden mit TV-Highlights von RTL, Vox, RTL Zwei und allen weiteren Free-TV-Sendern der Mediengruppe RTL. TV Now Inhalte erscheinen künftig auf der Bedienoberfläche von Sky Q Seite an Seite mit Sky-Programmen und Inhalten weiterer Partner. Das RTL-Programm steht dort bis zu 7 Tage nach Ausstrahlung auf Abruf zur Verfügung.

Die kostenlosen Inhalte von TV Now können ohne vorherige Anmeldung abgespielt werden. Für das kostenpflichtige TV-Now-Premium-Paket können sich die Sky Q-Kunden registrieren und auch dort bezahlen. Das Angebot von TV Now besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99 Euro pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99 Euro). Der Preis von nur 12,50 Euro pro Monat für das Sky-Q-Angebot bleibt daher unangetastet.

TV Now hat seine Reichweite nach eigenen Angaben in den letzten Monaten deutlich ausgebaut. Die App ist auf folgenden Plattformen verfügbar: iOS, Android, HbbTV, Apple TV, Samsung TV, Panasonic TV, Fire TV, Android TV, Magenta TV und Sky Q.

Quelle: TVNOW/Sky Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.