TV Now Premium wird in Sky Q integriert

Anzeige

Mit der Integration von TV Now will Sky seine Plattform Sky Q nach eigenen Angaben weiter zu einem All-In-One-Angebot ausbauen.

Durch die neue Partnerschaft haben Sky-Q-Kunden in Deutschland und Österreich ab Mitte 2021 die Möglichkeit, TV Now Premium zu buchen. Unabhängig von einer TV-Now-Mitgliedschaft erhalten Nutzer des Sky-Angebots Zugriff auf die auf Abruf verfügbaren Programme aller Free-TV-Sender der Gruppe. Und das uneingeschränkt und ohne Zusatzkosten. Das RTL-Programm steht dort bis zu 7 Tage nach Ausstrahlung auf Abruf zur Verfügung. Insgesamt bietet TV Now über 47.000 Programmstunden an Inhalten.

Sky bekommt über TV Now Zugang zu Europa-League-Übertragungen

Bei TV Now Premium erwarten die Kunden unter anderem die Live-Übertragungen der Europa League und hochwertige TV Now Originals. Darunter Serien-Highlights wie „KBV – Keine besonderen Vorkommnisse“ mit Jürgen Vogel,“8 Zeugen“ mit Alexandra Maria Lara und „Glauben“ von Ferdinand von Schirach. Auch Pay-TV-Kanäle von RTL sind für Sky-Q-Kunden nun verfügbar.

Lesen Sie hier, um welche Sender es sich handelt.

Devesh Raj, CEO Sky Deutschland sagt: „Sky Q vereint wie kein anderer Service lineares Fernsehen, On Demand, Mediatheken, Apps, Streaming und komfortable Funktionalitäten auf einer gemeinsamen Plattform. Durch die Partnerschaft mit der Mediengruppe RTL […] stärken wir die Position von Sky Q als führende Aggregationsplattform. Sky ist zudem das neue Zuhause des Motorsports in Deutschland. Nur auf Sky können Motorsportfans alle 23 Rennwochenenden verfolgen. Um der Formel 1 gezielt eine noch größere Bühne zu geben und damit für unsere großartigen Formel-1-Übertragungen zu werben, machen wir vier ausgewählte Rennen im Free-TV einem Millionenpublikum zugänglich.“