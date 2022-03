Sky Q: Magenta Sport startet noch diese Woche

Anzeige

Was lange währt, wird endlich gut: Die Magenta-Sport-App der Telekom ist ab dieser Woche auch auf Sky Q verfügbar.

Die Integration von MagentaSport ist Teil eines bereits im September veröffentlichten Deals zwischen Sky und der Deutschen Telekom. Im gleichen Atemzug verkündeten beide Parteien damals die Integration von Sky Ticket auf MagentaTV. Zum 24. März ist es nun so weit. Dann landet das App-Angebot der Telekom nun ab Ende März auch auf der Sky-Q-Plattform.

So überbrückt der Pay-TV-Anbieter in diesem Frühjahr die Zeit zwischen der Aufschaltung des NBC-Streamingdienstes Peacock im Februar und dem anstehenden Launch von Discovery+ im Sommer 2022. Im Gegensatz zu den genannten Plattformen ist Magenta Sport aber nicht im Preis inkludiert erhältlich. Der Start am Donnerstag kommt trotzdem gerade rechtzeitig zum Bundesliga-freien Wochenende.

Jetzt auch auf Sky: Magenta Sport zeigt 3. Liga, Basketball und Eishockey

Über Magenta Sport lässt sich nämlich unter anderem die 3. Liga live verfolgen, wo am Samstag zumindest ein Nachholspiel statt findet. Dabei handelt es sich dann aber dann auch wenigstens um das Niedersachsen-Derby zwischen dem VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig (Anstoß: 14 Uhr). Außerdem zeigt das Sport-Angebot der Deutschen Telekom Basketball-, Eishockey- und Frauenfußball-Bundesliga.

Michael Schuld, TV-Chef der Telekom, sagte im Spätsommer vergangenen Jahres zu dem Deal: „Uns verbindet mit Sky eine lange und erfolgreiche Partnerschaft. Wir freuen uns, dass wir die Zusammenarbeit weiterführen und intensivieren.“

Nun stellt sich heraus, dass es so etwas wie sein Abschiedsgeschenk wird. Erst vergangene Woche kündigte der Manager seinen Abschied bei MagentaTV für Mitte April an (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Ab diesem Donnerstag gesellt sich Magenta Sport nun zum umfangreichen Live-Sport-Portfolio von Sky, dass sich dank der Kooperationen mit DAZN, Prime Video und nun Magenta Sport Schritt für Schritt vergrößert.

