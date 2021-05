Sky Sport News ab Ende Juli nicht mehr frei empfangbar

Anzeige

Der Ausflug von Sky Sport News ins Free-TV hat bald ein Ende: Ab Ende Juli soll das Programm wieder exklusiv für Sky-Kunden empfangbar sein.

Bereits Anfang des Monats kursierten diverse Meldungen, dass sich Sky Sport News noch in diesem Jahr aus dem Free-TV wieder zurückziehen könnte (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Tatsächlich wird das schon zeitnah passieren: Wie Sky Deutschland heute ankündigte, ist Sky Sport News ab Ende Juli wieder exklusiv für Sky-Kunden empfangbar.

Man kann den 24-Stunden-Sportnachrichtensender dann als Bestandteil des Entertainment Pakets oder durch Bestellung eines Sky Tickets nutzen. Im Dezember 2011 war der Sender an den Start gegangen. 2016 wechselte er dann ins frei empfangbare Fernsehen, wo er laut Sky seine Bekanntheit weiter steigern konnte. Kurz vor seinem zehnjährigen Jubiläum kehre er nun als Mehrwert exklusiv für alle Kunden zurück in das Sky Abonnement.

Die Umstellung soll rechtzeitig vor dem Auftaktspiel der 2. Bundesliga und der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio erfolgen. Dabei will Sky Sport News laut eigenen Angaben auch künftig über die auf Sky übertragenen Live-Rechte hinaus von den wichtigsten Sport-Ereignissen berichten. Der Sender bietet dabei diverse Talks, Specials und weitere Eigenformate. Darunter etwa am Sonntag den Talk „Sky90 – die Unibet Fußballdebatte“ und die Sendung „Meine Geschichte – das Leben von…“.

Zu den weiteren Formaten gehören beispielsweise das Magazin „Bundesliga Weekly“, das Quiz „#KönigFußball“ und das Motorsport-Magazin „Warm Up“. Darüber hinaus seien derzeit eigene Formate und Sondersendungen während der Fußball-EM sowie im Vorfeld der Olympischen Spiele geplant, so der Pay-TV-Anbieter.

