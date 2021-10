Sky Ticket jetzt auch auf dem Fire TV Stick 4K Max verfügbar

Anzeige

Nachdem Sky Ticket im Laufe des Jahres bereits auf diversen Fire TV-Geräten, Smart Fire TVs und Fire TV-Soundbars gestartet ist, gibt Sky nun die Verfügbarkeit der Sky Ticket App auf dem Fire TV Stick 4K Max bekannt.

Mit dem Launch können Sky Ticket Kunden auch auf diesem Fire TV-Modell neueste Filme, exklusive Sky Originals, Serien von HBO, Warner und Showtime, beliebte Inhalte für Familien und besten Live-Sport ohne lange Vertragslaufzeit streamen, teilt Sky mit.

Im Oktober stehen für Serien- und Filmfans mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket wieder eine Vielzahl neuer Streaming-Highlights bereit. Beispielsweise Serien wie das brandneue Sky Original „Die Ibiza-Affäre“ mit Nicholas Ofczarek, die neuen Comedy-Serien „Young Rock“ mit Dwayne Johnson und „Wellington Paranormal“ von Taika Waititi.

Neue Filme und Sport bei Sky

Filmbegeisterte streamen mit Sky Ticket zudem aktuelle Filmstarts wie „The Suicide Squad“ mit Margot Robbie und Idris Elba sowie „Free Guy“ mit Ryan Reynolds.

Sportfans dürfen sich laut Pay-TV-Anbieter mit dem Sky Supersport Ticket auf zahlreiche Live-Sport-Highlights freuen. Gespannt wird das Publikum auf den Saisonstart in der NHL, die Spiele in der Bundesliga und 2. Bundesliga und den spannenden Zweikampf in der Formel 1 zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton blicken.

So funktioniert die Bedienung

Mit Alexa gelangt man laut Sky auf Fire TV-Geräten besonders bequem zur Sky Ticket-App. Wer einen Fire TV Cube besitzt oder sein Fire TV mit einem Echo-Gerät gekoppelt hat, sagt einfach „Alexa, öffne Sky Ticket„. Alle anderen drücken vor dem Befehl zunächst die Sprechtaste der im Lieferumfang enthaltenen Alexa-Sprachfernbedienung. Nach dem Download der App können sich Kunden anmelden, um auf ihre Tickets zuzugreifen und ihre Filme, Serien und Live-Sport zu finden und zu sehen.

Ebenso können sie die Merkliste abrufen oder die Wiedergabe von Inhalten an der Stelle fortsetzen, an der sie diese auf einem anderen Gerät beendet haben. Fire TV Kunden, die noch keine Sky Tickets nutzen, können sich unter skyticket.de/amazon anmelden und das Entertainment Ticket, Entertainment & Cinema Ticket, Sport Ticket oder Supersport Ticket sichern.

Quelle: Sky Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.