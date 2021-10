Sky stellt hauseigenen Smart-TV Sky Glass vor

Anzeige

Mit dem Fernseher Sky Glass steigt der Pay-TV-Anbieter ins Endgeräte-Geschäft ein. Der Marktstart der drei nahezu kabellosen 4K-Modelle steht bereits kurz bevor.

Sky Glass kommt in Größen von 43, 55 und 65 Zoll. Erhältlich sind die TV-Geräte zuerst in Großbritannien. Der Verkaufsstart dort ist schon am 18. Oktober. Die Smart-TV-Modelle werden in Abonnements vertreiben. So kann man in UK ab Montag in einer Woche beispielsweise ein Paket aus Fernseher, Sky-Sendern und anderen Entertainment-Kanälen ab knapp 40 Pfund pro Monat erwerben. Ab 2022 sollen Sky Glass-SmartTVs dann auch in Deutschland erhältlich sein. Die Preise und konkrete Daten wurden aber zunächst noch nicht genannt.

Keine Satelliten-Schüssel oder Set-top-Box mit Sky Glass mehr nötig

Bei seinen TV-Geräten setzt Sky voll auf die Karte WLAN. So ist für die Inbetriebnahme kein Satellitenanschluss oder eine Set-top-Box notwendig, lediglich ein Internetanschluss ist Voraussetzung. Die Installation der Fernseher soll dementsprechend unter zehn Minuten dauern. Die Sky Glass-Modelle kommen mit 4K UltraHD Quantum Dot-Displays. Dabei wird laut Sky eine Nano-Kristall-Technologie verwendet, die eine Verbesserung bei Helligkeit und Farbspektrum bieten soll.

