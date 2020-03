Sky Ticket jetzt auch in Full HD

Sky Ticket-Inhalte können ab sofort auch in Full HD angeschaut werden – jedoch vorerst nur mittels des Sky Ticket TV Sticks und einer kleinen Auswahl anderer Plattformen. Weitere sollen folgen.

Bislang war bei 720p, sprich HD-Bildqualität, das Ende der Fahnenstange bei Sky Ticket erreicht. Nun ermöglicht der Pay-TV-Anbieter den Ticket auch eine Full-HD-Auflösung (1080p). Erste Voraussetzung ist natürlich, dass der gewünschte Inhalt – egal ob Film oder Fußball – auch entsprechend in Full-HD vorliegen muss, was aber in den allermeisten Fällen gegeben sein dürfte.

Zweite Bedingung, um in die Gunst der besseren Bildqualität zu kommen, ist der geeignete Zugang. In höherer Auflösung schaut man vorerst nur, wenn man den Sky Ticket TV Stick nutzt, oder den Abruf-Service alternativ via Xbox One, Apple TV, Chromecast oder geiegneten Samsung Smart TVs bezieht.

Weitere Plattformen sollen im Laufe der nächsten Monate folgen, wie „Caschys Blog“ berichtet. Der Schritt von HD zu Full HD wird von vielen Seiten als überfällig bezeichnet. Eine Verfügbarkeit von UHD-Inhalten über Sky Ticket ist indes noch nicht absehbar.