Starzplay hat jetzt einen neuen Namen

Starzplay hat sich zum Donnerstag einen neuen Namen zugelegt. Ab sofort firmiert der Streamingdienst unter der Bezeichnung Lionsgate+.

Starzplay ist seit 2019 als Amazon Prime Channel und via Apple TV in Deutschland verfügbar. 2021 kam noch MagentaTV hinzu und auch über Roku ist der Dienst mittlerweile zu beziehen. Seit dem 28. September ist der alte Name jedoch Geschichte. Fortan heißt das Streamingangebot Lionsgate+. Aufgrund ihrer Kurzfristigkeit kommt die Umbenennung durchaus überraschend.

Die Umbenennung gilt auf alle internationalen Regionen, ausgenommen des nordamerikanischen Heimatamarkts sowie Angeboten Lionsgate Play in Südasien und Starzplay Arabia. Offenbar erhofft man sich durch die Verwendung des Namens Lionsgate eine Verbesserung des Bekanntheitsgrads.

Starzplay hatte sich wohl zu wenig einen Namen gemacht

Starzplay ist zwar ein eher kleines Licht auf dem Streamingmarkt gewesen, jedoch konnte man schon das eine oder andere Mal auf sich aufmerksam machen. Zum Beispiel ist die „Miami Vice“-Nachfolgeserie „Tokyo Vice“ im Mai angelaufen, die von Michael Mann, dem Regisseur des 2006er Kinofilms des Originals, realisiert wurde. Im Frühjahr wurde mit „Nachts im Paradies“ ebenfalls eine erste deutsche Produtkion angekündigt.

