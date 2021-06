Anzeige

RTL hatte ausgerechnet während des letzten Länderspiels vor der EM offensichtlich mit großen technischen Problemen zu kämpfen. Zeitweise waren die TV Now-Livestreams mehrerer Sender nicht verfügbar.

Nach der Halbzeit twitterte TV Now dann: „Hallo zusammen, wir können euren Unmut über den Ausfall unserer Livestreams verstehen. Es tut uns sehr leid. Die Kolleg*innen arbeiten mit Hochdruck an der Behebung.“ Versehen wurde der Tweet mit einem Macauly Culkin-GIF aus „Kevin – Allein zu Haus“.

Hallo zusammen, wir können euren Unmut über den Ausfall unserer Livestreams verstehen. Es tut uns sehr leid. Die Kolleg*innen arbeiten mit Hochdruck an der Behebung. #DHDL #GERLVA pic.twitter.com/Cq0UENAmZz — TVNOW (@TVNOW) June 7, 2021

Um 22.04 Uhr dann die Meldung, dass die Streams auf TV Now wieder funktionieren sollen. Doch trotzdem meldeten sich noch verärgerte Nutzer via Twitter gegen Ende des Spiels, dass sie entweder immer noch nichts sehen können beziehungsweise nur stark ruckelnde Bilder empfangen.

Bei den vielen gefallen Toren (Anm.: Endstand 7:1 für Deutschland) besonders ärgerlich. Rund die Hälfte der Treffer fielen während der Panne bei TV Now. Manch einer sieht sich nun vielleicht sogar dazu hingerissen, sich selbst damit zu beschwichtigen, dass RTL zumindest keine EM-Spiele zeige.

Aber da war doch was! Richtig! Bei der nächsten (Heim-) EM 2024 sitzt RTL mit im Boot. Im März konnte man sich per Sublizenz 17 Spiele der Europameisterschaft in Deutschland sichern. Bleibt nur zu hoffen, dass TV Now/RTL+ dann stabiler läuft. Die Zeit bis dahin sollte aber eigentlich reichen.