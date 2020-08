Waipu.tv bietet jetzt HD-Fernsehen und Netflix in einem Paket

Anzeige

Der IPTV-Anbieter und Netflix schaffen ein gemeinsames Unterhaltungsangebot.

Ab sofort sind Netflix und Waipu.tv Perfect im „Perfect Plus“-Paket verfügbar. Das neue Angebot von Waipu.tv in Kombination mit Netflix Basis ist damit für alle Kunden zum Einführungspreis von monatlich 16,49 Euro buchbar. Monatliche Kündigung soll, wie es die Streaming-Kundschaft bereits gewohnt ist, auch in dem neuen Waipu.tv-Abo möglich sein.

Nutzer erhalten im Rahmen von Perfect Plus in Kombination mit dem Basis-Abo von Netflix den Zugang zu 128 TV-Sendern (104 davon in HD) inklusive 100 Stunden Aufnahmespeicher – und das gesamte Angebot von Netflix über alle Geräte. Upgrades auf weitere Netflix Pakete wie Standard und Premium sind laut Anbieter zudem jederzeit gegen einen Aufpreis von jeweils vier Euro pro Monat buchbar.

Weitere interessante Neuigkeiten zur Expansion von Waipu.tv gibt es in Kürze bei digitalfernsehen.de .