Waipu.tv zieht zwei neue VoD-Kanäle an Land

Neue Channels für Waipu.tv: Exaring AG erweitert die bestehende Kooperation mit Leonine Studios und akquiriert für Deutschlands OPEN-IPTV Marktführer Waipu.tv die VoD-Kanäle „Cinema of Hearts“ und „Filmlegenden“.

Pünktlich vor dem Valentinstag startet mit „Cinema of Hearts“ damit ein Programm für alle, die auf der Suche nach romantischen Komödien, Herzschmerz-Dramen oder leidenschaftlichen Coming-of-Age-Stories sind. „Filmlegenden“ hingegen ist ein Kanal filmischer Meisterwerke und großer Kinomomente, also für Filmliebhaber und Fans handverlesener internationaler und genreübergreifender Spielfilme. „Cinema of Hearts“ steht ab sofort, „Filmlegenden“ ab 1. März für Kunden des Perfect Plus-Angebots bei Waipu.tv ohne Zusatzkosten zur Verfügung.

Die Partner bauen mit der Vereinbarung auf eine seit 2018 bestehende erfolgreiche Zusammenarbeit auf, die bereits die VoD-Kanäle „Filmtastic“, „Arthouse CNMA“ und „Home of Horror“ umfasst. Dr. Markus Frerker, COO der Leonine Studios und verantwortlich für alle Channels und TV-Sender Beteiligungen der Leonine Gruppe kommentiert die Erweiterung der Zusammenarbeit: „Unsere Kanäle Filmtastic, Arthouse CNMA und Home of Horror sind bereits seit Jahren erfolgreich Bestandteil des Waipu.tv-Portfolios [DIGITAL FERNSEHEN berichtete]. Mit der Erweiterung um Cinema of Hearts und Filmlegenden erschließen wir auch für unsere jüngsten Channel-Marken neue Kundengruppen im beliebten Premium-Angebot Perfect Plus von waipu.tv.“

Vier VoD-Kanäle aus gleichem Hause sind bereits verfügbar

„Unsere Perfect Plus-Kunden schätzen hochwertigen und abwechslungsreichen Content. Die Partnerschaft mit Leonine Studios erweitert unser umfangreiches Pay-TV- & SVoD-Portfolio auf dann 59 Kanäle und unterstützt so den Anspruch Waipu.tvs das attraktivste TV-Produkt mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis am Markt zu bieten“, sagt Markus Härtenstein, Vorstand bei Exaring AG, der Betreiberin von Waipu.tv über die neue Vereinbarung.

