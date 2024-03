Waipu.tv und Sky Wow für 5 Euro – so sichert man sich das Hammer-Angebot

Über 250 HD-Kanäle und prämierte Blockbuster und Top-Serien in einem Angebot: Waipu.tv-Neukunden zahlen im Rahmen eines Oster-Sonderangebots nur die Hälfte pro Monat bekommen Sky Wow auch noch obendrein geschenkt dazu. So sichert man sich das Hammer-Angebot:

Waipu.tv und Wow präsentieren gemeinsam ein ganz dickes Oster-Ei: für nur 5 Euro im Monat das Beste aus TV und Streaming. Alle Kunden, die sich während der Osterkampagne für ein Jahrespaket Perfect Plus entscheiden, bekommen ab Buchung 50 Prozent Preisnachlass auf das Abo und zahlen zwölf Monate lang nur 5 Euro monatlich. Zusätzlich bekommen sie einen Gutschein für zwölf Monate Wow „Filme & Serien“. Der Wert des Gutscheins entspricht 12x 9,98 Euro*. Somit sparen Neukunden in Summe fast 180 Euro und sind für ein Jahr mit bestem Entertainment versorgt. Das Aktionsangebot ist ausschließlich unter www.waipu.tv/wow buchbar.

Wow und Waipu.tv: Das Beste aus TV und Streaming

Die Kampagne läuft nur für kurze Zeit. Wer sich also jetzt schon vom Kabelfernsehen verabschieden möchte2, wird dafür mit bestem Entertainment für nur 5 Euro monatlich belohnt. Denn im Perfect Plus-Angebot sind 250 HD-Kanäle mit mehr als 60 hochwertigen Pay-TV-Sendern enthalten. Diese können Kunden auf bis zu vier Geräten gleichzeitig sehen. Zudem gibt es 100 Stunden Aufnahmespeicher und die Restart- und Pause-Funktion on Top.

Aktuelle Film- und Serienhits verfügbar

Wem das noch nicht reicht, für den hält die Waiputhek über 30.000 Inhalte auf Abruf bereit. Durch das Wow Filme & Serien Abo erhalten die Kunden außerdem die besten Blockbuster wie den mit sieben Oscars®-prämierten Film „Oppenheimer“ oder den neuesten Teil aus der „Mission: Impossible“-Reihe „Dead Reckoning“. Darüber hinaus sind die besten Serien von HBO wie „Game of Thrones“, „House of the Dragon“, „The Last of Us“ sowie beliebte US Drama Serien wie „The Rookie“, „S.W.A.T“, „Chicago Fire“ sowie auch zahlreiche Serien von WarnerTV und viele weitere. Auch beliebte Sky Originals, wie „Diese Ochsenknechts“ können die Kunden mit Wow streamen. So fällt der Abschied vom Kabelfernsehen noch leichter.

Bereits seit Ende 2023 ist die WOW App auf dem waipu.tv 4K Stick vorinstalliert und somit direkt aufrufbar. Mit dem Stick und der mitgelieferten Fernbedienung lassen sich Fernsehen von Waipu.tv und die Wow App komfortabel bedienen.

