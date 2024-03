Sky im April: „The Sympathizer“, „Spider-Man“, „Manta Manta 2“

Sky hat im April mal wieder neue Serien und Filme zu bieten, von „The Sympathizer“ mit Robert Downey Jr. bis zu „Manta Manta – Zwoter Teil“, dem Kinofilm mit Til Schweiger.

Zu den Sky-Highlights im April gehört zweifellos die neue Serie „The Sympathizer“, denn niemand Geringeres als der „Oldboy“-Regisseur Park Chan-wook und „Iron-Man“-Darsteller Robert Downey Jr. sind hier mit an Bord. Zudem kommt „Manta Manta – Zwoter Teil“, die Fortsetzung der 1990er Kultkomödie, mit Til Schweiger im April Sky. Erst letztes Jahr lief der Film im Kino. Mit „Sky Cinema Spider-Man“ geht des Weiteren ein neuer Pop-up-Channel an den Start.

„The Sympathizer“ bei Sky

©2024 HBO/Hopper Stone

Die siebenteilige HBO-Serie „The Sympathizer“ basiert auf dem gleichnamigen, mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman von Viet Thanh Nguyen. Es ist ein Mix aus Spionage-Thriller und kulturübergreifender Satire und spielt während der letzten Tage des Vietnam-Krieges. Ein halb französischer, halb vietnamesischer, kommunistischer Spion flüchtet nach Los Angeles, um sich ein neues Leben aufzubauen, nur um festzustellen, dass seine Zeit als Spion noch lange nicht vorbei ist. Der gerade erstmals mit dem Oscar ausgezeichnete Robert Downey Jr. tritt hier in mehreren Rollen auf. In der Nacht vom 14. auf den 15. April startet parallel zur US-Ausstrahlung „The Sympathizer“ auf Abruf über Sky Q und Sky X.

Til Schweiger in „Manta Manta – Zwoter Teil“

In „Manta Manta – Zwoter Teil“ kehrt Til Schweiger mit seiner Manta-Gang in der Fortsetzung der Kult-Komödie zurück, die ihn zum Star machte: Um Schulden zu begleichen, muss Bertie (Til Schweiger) noch einmal ein Rennen gewinnen. Seine Autowerkstatt, die er mit seiner Gang und Tochter Mücke (Luna Schweiger) betreibt, läuft eher mittelprächtig. Als er bei der Bank Schulden tilgen muss, um sein Grundstück zu retten, bleibt ihm nur eine Chance: Beim 90er-Jahre-Rennen auf dem Bilster Berg mitfahren und die Siegprämie gewinnen. Nun muss er nur noch das passende Auto finden, um wie zu alten Manta-Zeiten richtig Gas zu geben. Ab 11. April startet „Manta Manta – Zwoter Teil“ auf Sky Cinema Premieren sowie auf Abruf über Sky Q und Sky X.

Volle Packung Spider-Man mit neuem Pop-up-Channel

©2021 CTMG. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: © & ™ 2021 MARVEL

Mit dem eigenen Pop-up Channel „Sky Cinema Spider-Man“ präsentiert Sky die drei Spider-Man-Darsteller Tobey Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland in vielen ihrer Einsätze. So zeigt das Spider-Man-Special neben der Trilogie von Sam Raimi – „Spider-Man“, „Spider-Man 2“ und „Spider-Man 3“ – auch „The Amazing Spider-Man“ und „The Amazing Spider-Man: Rise of Electro“ sowie den jüngsten Spidey Tom Holland in seinem Spinnen-Debütfilm „Spider-Man: No Way Home“. Außerdem läuft der erste Teil aus dem Spider-Verse „Spider-Man: A New Universe“ auf dem Pop-up Channel. Vom 17. bis zum 21. April auf Sky Cinema Spider-Man sowie mit Sky Q und dem Streamingdienst Sky X auch auf Abruf.

Neue Serien und Dokus im April:

ab 3. April: „La Brea“, Staffel 3

ab 3. April: „Death Row Stories: Geschichten aus dem Todestrakt“, Staffel 5

ab 4. April: „Die Haie von Hawaii“

ab 5. April: „Lockerbie – Der Bombenanschlag auf Pan-Am-Flug 103“, Staffel 1 (Sky Original)

ab 6. April: „Lass es, Larry!“, Staffel 12 – deutsche Fassung

ab 8. April: „The Real Murders of Los Angeles“, Staffel 1

ab 9. April: „Navy CIS“, Staffel 6

ab 15. April: „The Sympathizer“, OV – On Demand

ab 16. April: „Before We Die“, Staffel 2

ab 18. April: „Der Ozean – Oase des Lebens“

ab 18. April: „Forensik: Dem Mörder auf der Spur“, Staffel 3 (Sky Original)

ab 19. April: „Hans Zimmer – Der Komponist Hollywoods“

ab 21. April: „Unsere Erde im Wandel“, Staffel 2

ab 21. April: „S.W.A.T.“, Staffel 7

ab 26. April: „Navy CIS“, Staffel 7

ab 26. April: „Der Alpinist“ – nur auf Sky Documentaries

ab 30. April: „Talking To The Dead – Sie spricht mit den Toten“

Neue Filme im April:

ab 1. April: „Lassie – Ein neues Abenteuer“

ab 5. April: „Doggy Style“

ab 6. April: „Küss mich Mistkerl!“

ab 8. April: „Darkland: The Return“

ab 11. April: „Manta Manta – Zwoter Teil“

ab 13. April: „My Big Fat Greek Wedding: Familientreffen“

ab 18. April: „Deep Sea“

ab 19. April: „Kandahar“

ab 20. April: „Devil’s Peak“

ab 25. April: „The Black Demon“

ab 26. April: „The Nun 2“

ab 27. April: „Joy Ride – The Trip“

Special: Sky Cinema Spider-Man (ab 17.04.)

