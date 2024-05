Zattoo nimmt Wartungsarbeiten an seiner technischen Infrastruktur vor. Dadurch wird das Internet-TV-Angebot zeitweise nicht verfügbar sein.

Wie Zattoo seinen Kunden/Nutzern kurzfristig mitteilt, werden in der Nacht vom heutigen Dienstag auf kommenden Mittwoch (22. Mai), um 2 Uhr Wartungsarbeiten an den Servern vorgenommen. Die Nutzung wird für rund zweieinhalb Stunden nur eingeschränkt möglich sein. Der Anbieter weist jedoch darauf hin, das bereits begonnene Streams durch die Wartungsarbeiten nicht unterbrochen werden.

Diese Fehler können während der Wartungsarbeiten bei Zattoo auftreten

Einen Stream zu starten wird hingegen nicht möglich sein

Auch ein Login wird im genannten Zeitraum nicht möglich sein

Die Aufnahmefunktion fällt ebenfalls aus – dies gilt auch für geplante Vorgänge

© Zattoo/Montage Auerbach Verlag

Nach eigenen Angaben seien die Wartungsarbeiten an den Zattoo-Servern nötig, um die App weiter zu verbessern. Man darf also gespannt sein, ob sich im Nachhinein für Nutzer erkenntliche Vorteile einstellen bzw. angekündigt werden. Bislang gibt es hierzu keine weiteren Angaben. Für die Unannehmlichkeiten für die Nachteulen unter den Zattoo-Kunden entschuldigt sich der Anbieter in seiner Mitteilung bereits im Voraus.

