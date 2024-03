Zattoo muss mehr Werbung zeigen: Diese Sender sind betroffen

Kurz nach Ankündigung der neuen Zattoothek: Wer Sender von ProSiebenSat.1 bei Zattoo zeitversetzt oder mit Pause sehen will, muss sich künftig auf zusätzliche Werbung einstellen.

Im Zattoo-Portfolio finden sich aus der ProSiebenSat.1-Gruppe die Sender Sat.1, ProSieben, Kabel Eins, Sixx, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx und Kabel Eins Doku in HD und Full-HD, wie der IPTV-Anbieter rekapituliert. Im Laufe dieser Woche sollen über 600 Sendungen neu aufgeschaltet werden, darunter etwa „John Wick“ oder Serien wie „Friends“, „Desperate Housewives“ und „How I Met Your Mother“, die dann jeweils für eine Woche nach der Ausstrahlung auf Abruf bereitstehen. Zattoo benachrichtigt seine Kunden darüber aktuell in einer Ankündigungsmail, die DIGITAL FERNSEHEN vorliegt.

Neue Zattoothek ab sofort verfügbar

Am Mittwoch hatte die Plattform den Start einer eigenen Mediathek angekündigt, der sogenannten Zattoothek. Darin will Zattoo seinen Kunden laut eigenen Angaben über 25.000 Serien, Filme, Reportagen und Dokus auf Abruf zur Verfügung stellen. Täglich sollen neue Inhalte freigeschaltet werden. Sendungen von Moviedome, Spiegel TV, Netzkino, Screamtime und FilmRise sollen zeitlich unbegrenzt zur Verfügung stehen, hatte der Anbieter mitgeteilt.

Wirft man aktuell einen Blick in den On-Demand-Reiter der Plattform, dann findet man die Inhalte nach Genres wie Krimis, Krieg & Geschichte, Wahre Verbrechen, Shows oder Liebe und Thriller sortiert. Zum Portfolio gehören derzeit neben dem bereits genannten „John Wick“ unter anderem Filme wie „Fack Ju Göhte“, „Barry Seal – Only in America“ oder auch „Beverly Hills Cop 1 und 2“. Für ProSiebenSat.1 gibt es daneben auch eine gesonderte Sparte mit dem Namen „Auf ProSiebenSat.1 verpasst?“.

Foto: Zattoo AG

Werbeeinnahmen von Zattoo gehen an ProSiebenSat.1

Damit ProSiebenSat.1 das On-Demand-Angebot für seine Inhalte finanzieren kann, wird Zattoo laut Ankündigungsmail ab dem 2. April 2024 Werbung ausspielen, sobald man Sendungen der genannten Kanäle zeitversetzt schaut, einen Restart vornimmt oder das laufende Programm pausiert und später weiterschaut. Wenn man das aktuelle Live-Programm ohne einen Eingriff verfolgt, soll sich derweil nichts ändern.

Bei den On-Demand-Inhalten selbst, die Zattoo seinen Kunden anbietet, ist eingespielte Werbung keine komplette Neuheit. Wie der Anbieter in seinem Support-Bereich schon früher erklärte, wird aus lizenzrechtlichen Gründen auch in höherpreisigen Abos Werbung gezeigt.

Wie Zattoo in der Kundenmail weiter ausführt, habe ProSiebenSat.1 alle TV-Plattformen wie Zattoo verpflichtet, diese Werbeplatzierung einzubauen. Zattoo selbst verdiene an dieser Einbindung nichts. Stattdessen sollen alle Werbeeinnahmen an die ProSiebenSat.1-Gruppe gehen. ProSiebenSat.1 sorgte am Mittwoch darüber hinaus mit der Nachricht für Aufsehen, die Forderung des italienischen Großaktionärs MFE nach einer Aufspaltung des deutschen Konzerns abgelehnt zu haben. Mehr dazu findet man im Bericht von DIGITAL FERNSEHEN.

