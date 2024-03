Zattoo startet eigene Mediathek mit tausenden Inhalten auf Abruf

Der IPTV-Anbieter Zattoo baut laut eigenen Angaben sein On-Demand-Angebot massiv aus und präsentiert jetzt seine eigene Mediathek.

Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland und Österreich sollen in der neuen Zattoothek auf mehr als 25.000 Dokumentationen, Reportagen, Filme und Serien verschiedener Genres zugreifen können, wie der Anbieter am Mittwoch mitteilte. Die Inhalte sollen dabei aus Themenkanälen wie Top True Crime, Spiegel TV Konflikte, Filmgold oder Red Bull TV sowie von Sendern wie ProSiebenSat.1 und Nick/Comedy Central+1 stammen. Für jeweils sieben Tage sollen die Inhalte im On-Demand-Bereich abrufbar sein und täglich durch neue ergänzt werden. Ergänzt wird die Auswahl laut Anbieter von Plattformen wie Moviedome, Spiegel TV, Netzkino, Screamtime und FilmRise, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung stehen sollen. Über den Reiter „On Demand“ gelangt man ab sofort in der Zattoo App zu dem Angebot.

© Zattoo

Zattoo stellt Filme, Serien und Dokus in der neuen Zattoothek zur Verfügung

Zattoo zitiert Constanze Gilles, Leiterin des Konsumentengeschäfts, folgendermaßen: „Mit unserer neuen Zattoothek bieten wir unseren Nutzerinnen und Nutzern ab sofort tausende Inhalte direkt auf Abruf. Damit stärken wir unsere Position als Testsieger (CHIP 3/2024) unter den TV-Streaming-Angeboten und machen unsere Produkte noch attraktiver für alle, die eine hochwertige und zugleich preisgünstige TV-Alternative suchen. Insbesondere vor dem Hintergrund des bevorstehenden Endes des sogenannten Nebenkostenprivilegs positionieren wir uns damit noch stärker im Wettbewerb.“

