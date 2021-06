Zattoo ab sofort auf dem Amazon Fire TV Live-Tab

Anzeige

Ab sofort kann Zattoo als direkte Live-TV-Quelle auf dem Amazon Fire TV genutzt werden. Fernsehen mit Zattoo ist damit direkt über den Live-Tab im Hauptmenü des Fire TVs möglich.

Kurz nach dem Start der Fussball Europameisterschaft integriert Zattoo sein TV-Streaming-Angebot noch tiefer in die Fire-TV-Oberfläche von Amazon. Wer auf dem Fire TV direkt über das Hauptmenü Live TV über Zattoo nutzen möchte, muss zunächst die Zattoo App herunterladen und installieren sowie die eigenen Accountdaten eingeben. Danach kann über die Einstellungen des Fire TVs im Bereich “Live TV” Zattoo als TV-Quelle ausgewählt werden.

“Die Benutzeroberflächen von Streaming-Boxen und Connected TVs entwickeln sich stetig weiter, um den Zugang zu klassischem Fernsehen zu erleichtern. In der Vergangenheit lag der Schwerpunkt dieser Oberflächen zunächst auf Apps, dann auf Video-on-Demand-Inhalten. Der grösste Teil der Nutzungszeit, auch von Connected TVs, entfällt aber nach wie vor auf klassisches Fernsehen und das spiegelt sich zunehmend in den Benutzeroberflächen wieder”, so Jörg Meyer, Chief Officer Content and Consumer bei Zattoo.

Besonders interessant ist die Nutzung von Zattoo über den Live-Tab für alle EM Zuschauer in diesem Jahr. Wer auf dem Fire TV Live-Fernsehen mit Zattoo nutzt, schaut die EM-Spiele nur noch mit einer Zeitverzögerung von rund 10 Sekunden (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Damit bringt Zattoo TV-Streaming 25 Sekunden näher ans Live-Signal als noch zur WM 2018.

Quelle: Zattoo

