Zattoo: Drei neue Sender von Mainstream Media

Nur gut zwei Wochen nach dem letzten Sender-Zuwachs verkündet Zattoo weitere neue Sender – diesmal aus dem Hause Mainstream Media. Diese passen, wie gemacht, zur Strategie des TV-Streaming-Anbieters.

„Wir bei Zattoo fokussieren uns in 2023 auf den Ausbau von FAST-Channels und planen, rund 30 weitere Sender in das eigene Programm aufzunehmen.“ sagte Oliver Knappmann, Chief Advertising Officer bei Zattoo, vor gut zwei Wochen, als der lineare Netzkino-Kanal an den Start ging. Diesem Ziel ist man nun um 10 Prozent näher gerückt.

30 neue Sender bei Zattoo für 2023 geplant

Denn ab sofort schauen Nutzer bei Zattoo drei FAST-Channels der Mainstream Media AG. Zu den neuen Sendern gehören „World of Freesports“, „Starke Frauen“ und „Filmgold“. Damit baut Zattoo seine Partnerschaft mit der Mainstream Media AG weiter aus. Bekannt ist diese unter anderem für Sender wie Romance TV, Goldstar TV und den Heimatkanal, die bei Zattoo im TV-Paket „Fernsehen mit Herz“ erhältlich sind.

Zattoo-Nutzer finden die drei neuen FAST-Channels der Mainstream Media AG ab sofort in ihrer Senderübersicht und können diese auf Wunsch auch als Favoriten in ihre persönliche Senderliste hinzufügen. Abonnenten von Zattoo Ultimate oder Premium können die Inhalte der drei Sender jederzeit pausieren, vorne starten sowie sieben Tage rückwirkend anschauen.

World of Freesports

Der Streaming-Channel World of Freesports, dessen internationale Version letzte Woche über Rakuten.TV in 41 Ländern startete, steht für spektakulären Outdoor- und Extremsport vor beeindruckenden Naturkulissen. Dabei reicht das breitgefächerte Angebot von Freeride-Skiing auf frostigen Höhen über Surfen in den Wellen des Atlantiks bis zu Ultimate Mountain Biking in der Hitze Südafrikas.

Starke Frauen

Powerfrauen mit Ecken und Kanten stehen auf diesem Streaming-Channel im Mittelpunkt. Starke Frauen zeigt hochkarätige US-Stars wie Laura Linney, Jennifer Love Hewitt und Jada Pinkett Smith. Zu sehen sind sie in preisgekrönten Serien von Comedy bis Drama, wie „The Big C“, „Drop Dead Diva“, „Hawthorne“, „The Client List“, „Masters of Sex“ oder „My Boys“.

Filmgold

Mit glanzvoller Film- und Fernsehunterhaltung bietet der Streaming-Sender Filmgold ab sofort viel Humor, Gefühl und eine Prise Nostalgie bei Zattoo. Hier geben sich die beliebtesten deutschen TV-Stars die Ehre, darunter Fritz Wepper, Uschi Glas, Ottfried Fischer und Mario Adorf. Zu den Serien-Highlights auf Filmgold zählen „Der Pfundskerl“, „Familie Sonnenfeld“ und „Die große Freiheit“.

Mit Material von Zattoo

Bildquelle: zattoo2: © Zattoo/Montage Auerbach Verlag