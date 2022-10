Zattoo mit neuer Startseite

Anzeige

Die Zattoo-App präsentiert sich ab sofort auf Smart-TVs und Streaming-Geräten mit einer neuen und personalisierten Startseite.

Neuerung für alle Nutzerinnen und Nutzer der Zattoo App auf Smart-TVs und Streaming-Geräten: Ab sofort bietet die neue Startseite einen schnellen Einstieg in das Lieblingsprogramm sowie noch mehr personalisierte Inhalte. Damit verbessert Zattoo zusätzlich das TV-Erlebnis und macht Live-Fernsehen noch individueller.

Mit dem neuesten Update für Smart-TVs und Streaming-Geräte zeigt sich die Startseite der Zattoo App mit frischem visuellen Auftritt und erweiterten Funktionen. Sie verbindet ab sofort klassisches Live-Fernsehen mit der intuitiven Bedienbarkeit grosser On-Demand-Plattformen. Wo vorher direkt mit dem Live-Programm begonnen wurde, wird dieses jetzt mit personalisierten Inhalten sowie einer individuellen Auswahl von On-Demand-Titeln kombiniert.

Neue Zattoo-Startseite bietet personalisierte Empfehlungen

Neben einer Live-Vorschau des zuletzt geschauten Senders bietet die neue Startseite personalisierte Empfehlungen im aktuellen Live-Programm. Diese sind auf die jeweiligen Fernsehgewohnheiten der Nutzerinnen und Nutzer zugeschnitten: Je häufiger eine bestimmte Sendung oder Kategorie geschaut wird, desto eher werden diese empfohlen. Zusätzlich können Empfehlungen nach Kategorien wie Filme, Serien, Wissen, Sport und Kinder ausgewählt werden.

Daneben bietet die neue Startseite einen schnellen und einfachen Zugriff auf die eigenen Aufnahmen sowie eine Weiterschauen-Funktion von unterbrochenen Sendungen an. Mit der Weiterschauen-Funktion können Nutzerinnen und Nutzer ihr Programm an der gleichen Stelle weiterschauen, an der sie im Live-TV aufgehört haben, egal auf welchem Gerät. Wer die Folge einer Serie oder einer Show bereits vollständig zu Ende geschaut hat, dem wird stattdessen eine neue Folge vorgeschlagen, sofern diese zur Verfügung steht. Im Weiterschauen-Bereich werden alle Inhalte berücksichtigt, die zeitversetzt durch Funktionen wie Live-Pause, Restart, Aufnahmen oder 7-Tage-Replay (nur Schweiz und Österreich) sowie im On-Demand-Bereich zur Verfügung stehen. Der Umfang dieser Inhalte richtet sich dabei nach gewähltem Abonnement.

