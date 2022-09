Neuer Sender startet bei Zattoo und Waipu.tv

Anzeige

Die Video Solutions AG startet mit wedo big docs einen weiteren werbefinanzierten, linearen Streaming-Kanal. Der kostenfreie FAST Channel (Free Ad-Supported Streaming TV) ist ab Herbst 2022 in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Zattoo sowie bei waipu.tv in Deutschland zu empfangen.

In Großbritannien wird wedo big docs bei Netgem TV zu sehen sein, in Griechenland und Zypern bei Digitaltree. Noch taucht der Kanal weder in der Senderliste von Zattoo noch waipu.tv auf. Wie die Video Solutions AG auf Anfrage jedoch mitteilt, ist wedo big docs ab 4. Oktober verfügbar, eventuelle Unterschiede bei der Aufschaltung bei den beiden Anbietern könnten jedoch nicht ausgeschlossen werden.

wedo big docs ist der erste Sender, der im Rahmen einer Kooperation der Video Solutions AG und der Big Media Holdings entsteht, einem der weltweit führenden Studios für Non-Fiction-Produktionen. Weitere gemeinsame FAST Channels sind in Planung.

Video Solutions AG plant, weitere Sender an den Start zu bringen

„Das Joint Venture kombiniert die jahrelange Erfahrung von Big Media in der Produktion von Dokumentationen und Factual-Entertainment-Inhalten mit unserer Erfahrung beim Aufbau und Vertrieb von werbefinanzierten Streaming-Kanälen“, sagte Philipp Rotermund, Gründer und CEO der Video Solutions AG. „Das Marktsegment der werbefinanzierten Streaming-Kanäle ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, doch gibt es immer noch Märkte, in denen FAST eine ungenutzte Einnahmequelle darstellt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam neue Möglichkeiten zu erschließen, Zuschauern in aller Welt hervorragende Inhalte zugänglich zu machen.“

Jon Loew, Vorsitzender der Big Media Holdings, erklärte: „Da sich FAST weltweit zum dominierenden Geschäftsmodell entwickelt, ist es wichtig, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die Erfahrung mit der Wertsteigerung von Inhalten bei Direct-to-Consumer-Angeboten haben. Wir freuen uns, den neuen Kanal mit Video Solutions zu starten.“

Konkretes Startdatum fehlt noch

Der Launch von wedo big docs folgt nach der Expansion der Video Solutions AG mit dem Spielfilm-Sender wedo movies. Der FAST Channel startete jüngst bei Zattoo ( DIGITAL FERNSEHEN berichtete)und für Satellitenhaushalte als HbbTV-Angebot auf Astra (19,2 Grad Ost). Das Programm ist außerdem bei MagentaTV der Deutschen Telekom sowie bei Samsung TV Plus waipu.tv, LG Channels, Philips, Xiaomi, Netgem und TCL zu empfangen.

Die Video Solutions AG betreibt außerdem das werbefinanzierte, kostenfreie Video-on-Demand-Angebot (AVoD) wedotv mit Spielfilmen, Serien, Dokumentationen, TV-Shows und Sport sowie Lifestyle-, Comedy- und Automotive-Programmen.

