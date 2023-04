Zattoo-Rabatt: FullHD-Premiumpaket Ultimate um ein Drittel reduziert – aber man muss schnell sein

Anzeige

Zattoo bietet im Mai 33 Prozent Rabatt beim Abschluss eines Ultimate Jahresabos, dem absoluten Flaggschiff-Produkt des Anbieters. Anlass der Aktion ist ein Monat mit vielen Top-TV-Highlights.

Mit dem Gutscheincode „MAI2023“ gibt es bei Zattoo ab dem 1. Mai das Ultimate Jahresabo für knapp 100 statt 150 Euro. Nutzer genießen damit ein ganzes Jahr lang ihre Lieblingssender in Full-HD-Qualität für umgerechnet nur 8,33 Euro im Monat. Wer bislang noch kein Abo bei Zattoo hat, kann den Rabattcode einfach im Webshop einlösen und sofort die über 150 TV-Sender auf ihrem Lieblingsgerät streamen.

Zattoo bietet Rabatt befristet und nur solange der Vorrat reicht

Das Angebot ist bis zum 15. Mai 2023 gültig und die Anzahl begrenzt. Anlass der Aktion ist ein Monat mit vielen Top-TV-Highlights, darunter die Krönung von König Charles III., das ESC-Finale live aus Liverpool oder das Fußball Europa League Finale am 31. Mai.

FullHD-Sender im Ultimate-Paket

Im Moment können folgende Sender in Full HD-Qualität gestreamt werden: Das Erste, ZDF, ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Sport1, DMAX, Eurosport1, sixx, ProSieben Maxx, Comedy Central, TLC, HGTV, Welt, N24 Doku, Kabel Eins Doku, Tele 5, Nickelodeon, Kika, Rocket Beans, MTV Germany, 3sat, Arte, Phoenix, NDR Niedersachsen, HR, RBB Berlin, ZDFneo, Servus TV, SAT.1 GOLD, Tagesschau24, One, ZDFinfo, More than Sports TV, Fashion TV, Deluxe Music, BR Nord, SWR, CNN International.

Erst im März hatte Zattoo in Deutschland vier neue Sender gestartet, darunter den linearen FAST-Channel Netzkino. © Zattoo AG

In Deutschland sind folgende Features in Zattoo Ultimate enthalten:

147 Sender

91 HD Sender

18 SD Sender

38 Full HD Sender (1080p, 8000 kbps, 50 fps)

(1080p, 8000 kbps, 50 fps) 100 Aufnahmen möglich

bis zu 4 gleichzeitige Streams auf den meisten Sendern

auf den meisten Sendern Werbefreies Umschalten

Restart und Replay

Zeitlich unbegrenztes Streaming auf TV-Geräten

EU-weites Streaming

Unterstütze Geräte für Full HD:

Im Moment unterstützten wir die Full HD-Qualität auf folgenden Geräten:

Android Smartphone/Tablet

Android TV (Smart TVs mit Android TV)

Samsung Smart TV (Tizen)

Apple TV

Panasonic Smart TV

LG Smart TV ab 2016 (webOS 3.x)

Amazon Fire TV (3. Generation und höher)

Grundig Fire TV

iPhone/iPad (auch mit Air Play)

Web

Windows App

Xbox

Chromecast Ultra

Fire TV Stick der 1. und der 2. Generation sowie Chromecast Stick der 2. Generation unterstützen die Full HD-Qualität nicht. Auf den Geräten kann nur die HD-Qualität angeboten werden, da die betreffende Hardware die Full HD-Anforderungen leider nicht erfüllt.

