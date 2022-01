Zwei neue Pay-TV-Sender für Ocilion

Anzeige

IPTV-Spezialist ocilion erweitert wir sein Programmportfolio um zwei Pay-TV-Doku-Sender aus dem Hause Spiegel.

TV Geschichte+Wissen und ocilion haben eine Distributionsvereinbarung zur Verbreitung der Pay-TV-Sender Spiegel TV Wissen und Spiegel Geschichte über die IPTV-Plattform geschlossen. Dank umfangreicher Zusatzrechte wie sieben Tage Replay, Restart, Aufnahmen (nPVR) und zudem Pause/Play-Funktion können Kunden die hochwertigen Inhalte mit größter Flexibilität und unabhängig von Sendezeiten genießen.

Spiegel TV Wissen bietet mit einem journalistischen Blick lebensnahe Reportagen und spannenden Dokumentarfilme über Technik, Umwelt, Gesellschaft und Kultur. Spiegel Geschichte zeigt das nach eigenen Angaben umfangreichste Geschichtsprogramm im deutschsprachigen Raum. Im Mittelpunkt stehen dabei die Ereignisse, Menschen und Momente des 20. Jahrhunderts. Packende Dokumentationen erinnern zudem an Geschehnisse, die sich ins Gedächtnis unserer Nation eingebrannt haben.



© SPIEGEL TV Geschichte und Wissen GmbH & Co. KG

Spiegel-Pay-TV-Sender „unverzichtbares Element eines jeden deutschsprachigen TV-Angebotes“

Dr. Patrick Hörl, Geschäftsführer Spiegel TV Geschichte+Wissen: „Wir sind davon überzeugt, dass unser einzigartiger Mix aus lokal produzierten Dokumentationen und Reportagen und hochwertigen internationalen Programmen ein unverzichtbares Element eines jeden deutschsprachigen TV-Angebotes ist. Wir freuen uns, dass nun auch ocilion und seine angeschlossenen Netzbetreiber unsere Sender verbreiten und freuen uns über die Partnerschaft.“

Thomas Bichlmeir, Head of Content bei ocilion: „Mit Spiegel TV Wissen und Spiegel Geschichte erweitern wir unser Programmportfolio um zwei hochwertige Doku-Sender. Damit unterstreichen wir unsere Ambitionen, Netzbetreibern zusätzlich zu unserer IPTV-Lösung auch qualitativen Content aus einer Hand zu liefern. Den Umfang der verfügbaren Sender bauen wir momentan massiv aus und werden in den kommenden Wochen weitere Verträge schließen.“

Die beiden Sender gehören zur Spiegel TV Geschichte und Wissen GmbH & Co. KG, einem Joint Venture von Spiegel TV GmbH, Autentic GmbH und Curiosity Inc. Sitz des Senders ist in Oberhaching bei München. Geschäftsführer sind dabei Dr. Patrick Hörl und zudem Michael Kloft.

Quelle: ocilion