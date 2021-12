Sky Weihnachtsspot 2021 geht mit Geschenkaktion einher

Anzeige

Die Charaktere aus dem beliebten Familienfilm „Sing“ stehen im Mittelpunkt des Sky Weihnachtsspots 2021 und kündigen auch gleich noch eine Geschenkaktion an.

In dem Werbespot, der ab heute in Deutschland eingesetzt wird, kehren einige beliebte Sing-Figuren zurück und es gibt einen Vorgeschmack auf neue und neu gestaltete Figuren. „Sing 2“ wird im Januar 2022 in die deutschen Kinos kommen. Später im Jahr ist der Film zudem im Sky Store und auf Sky Cinema zu sehen.

Der Werbespot ist in Zusammenarbeit mit Universal/Illumination entstanden. Regie führte Garth Jennings („Sing“, „Per Anhalter durch die Galaxis“, „Son of Rambow“). Er zeigt, wie die Hauptfigur Angie die Arbeit verlässt und nach Hause eilt, um mit ihrer Familie das Weihnachtsspecial des Mondtheaters zu sehen und dann in eine Autopanne gerät. Als der Schnee fällt und ihre Familie die Hoffnung aufgibt, dass sie es noch rechtzeitig schafft, erscheint Angie und singt Darlene Loves „Christmas (Baby please come home)“ an der Seite von Rosita (Reese Witherspoon), Johnny (Taron Egerton), Ash (Scarlett Johansson), Gunter (Nick Kroll) und Meena (Tori Kelly).

Sky Geschenkaktion mit erstem Teil

Die integrierte 360-Grad-Weihnachtskampagne läuft in Zusammenarbeit mit Comcast in den USA sowie mit Sky auch Großbritannien, Irland und Italien. Der Werbespot wird auf unterschiedlichen Kanälen verfügbar sein: auf den Sky-Sendern, per VOD sowie in sozialen Netzwerken.

Als Weihnachtsgeschenk von Extra, dem Treueprogramm von Sky, erhalten Sky-Kunden vom 8. bis 31. Dezember den Animationshit „Sing“ als Filmgeschenk zum Abruf im Sky Store.

Quelle: Sky Deutschland

