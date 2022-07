1.FC Kaiserslautern – Hannover 96: So läuft der Auftakt der 2. Liga im TV – zwei UHD-Optionen

Anzeige

Feiertag in der Pfalz: Nach vier Jahren Drittklassigkeit startet der 1. FC Kaiserslautern endlich wieder in der 2. Liga. Die „Roten Teufel“ empfangen am Freitag, 15. Juli, zum Eröffnungsspiel Hannover 96.

Sat.1 zeigt das Auftaktmatch und wieder weitere acht Spiele der Bundesliga-Saison live und exklusiv im Free-TV. Lautern-Legende Stefan Kuntz berichtet zusammen mit Moderator Matthias Opdenhövel und Reporter Matthias Killing am Freitag ab 19:00 Uhr live vom „Betze“. Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Partie. Im Pay-TV ist das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 1 live zu sehen. Eine UHD-Übertragung des Spiels wird ebenfalls angeboten. Anstoß ist um 20.30 Uhr

Sat.1 zeigt wie Sky auch das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2022/23 Eintracht Frankfurt – FC Bayern München am 5. August ebenfalls live ab 19 Uhr, sowie auch den Supercup RB Leipzig – FC Bayern München am 30. Juli (Parallel-Übertragung bei DAZN)

Alle Spiele sind auch über Sat.1 (bei ProSiebenSat.1 UHD via HD+ und MagentaTV) in UltraHD verfügbar.

