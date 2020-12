Gottschalk heute mit großer Jahres-Show im Ersten

Anzeige

Thomas Gottschalk holt in seiner Show zum „ausgefallenen Jahr“ wenigstens einen Teil von dem nach, was 2020 nicht stattfinden konnte. Prominente Gäste sind unter anderen Lang Lang, Toni Garrn, Robbie Williams, Peter Maffay und Alexander Klaws.

„2020 – Gottschalk holt’s nach“: Anfang des Jahres freuten sich die Menschen noch optimistisch auf den Beginn der neuen zwanziger Jahre. Dann aber kam die Corona-Pandemie und alle Pläne von Kulturveranstaltungen, Sportwettkämpfen, Hochzeiten und vielem mehr mussten abgesagt werden. Ein Trost zum Jahresausklang kommt von Thomas Gottschalk: In seiner Show zum „ausgefallenen Jahr“ will der Showmaster wenigstens einen Teil der ausgefallenen Events nachholen. Dazu begrüßt Gottschalk prominente und nicht prominente Menschen, die von ihren persönlichen Ausfällen und Absagen in diesem Jahr erzählen. Außerdem bekommen sie die Möglichkeit, ausgefallene Events, Shows und Sportveranstaltungen im Studio nachzuholen. Die SWR Produktion „2020 – Gottschalk holt’s nach“ ist am 21. Dezember ab 20.15 Uhr im Ersten sowie in der ARD-Mediathek zu sehen.

Musik-Highlights für Groß und Klein

Neben Musik-Highlights mit Lang Lang, David Garrett, Peter Maffay und Wincent Weiss bekommen auch einige nicht prominente ihren Auftritt in der Show. So darf die zwölfjährige Nachwuchspianistin Soley ihren ausgefallenen Auftritt beim österreichischen Bundeswettbewerb nachholen. Auch das Hamburger Kinder- und Jugend-Orchester „Coole Elbstreicher“ darf doch noch auf der ganz großen Bühne stehen. Außerdem lernt das Vater-Tochter-Gespann Peter und Sylvia ihr Idol Peter Maffay persönlich kennen und sie dürfen ihm Fragen stellen. Mit einer romantischen Musikbotschaft überrascht schließlich Popsänger Wincent Weiss ein Paar, das in diesem Jahr ursprünglich seine Hochzeit feiern wollte.

Star-Geiger David Garrett unterstützt das Hamburger Kinder- und Jugend-Orchester „Coole Elbstreicher“

Jens Spahn verlegt „Tag der offenen Tür“ ins TV-Studio

Not macht erfinderisch: Der Bundesgesundheitsminister schaltet sich ins Studio und stellt sich dort den Fragen der Bürger. „2020 – Gottschalk holt’s nach“ hält aber auch noch mehr bereit. So bekommt das dänisch-deutsche Paar Inga und Karsten, das sich während des Lockdowns zu Kaffee und Kuchen täglich am Grenzübergang traf, ein Drei-Gänge-Menü vom Star-Koch Johann Lafer serviert. Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg fielen dieses Jahr auch ins Wasser, aber dafür holt Gottschalk für die 13-jährige Sophia die Atmosphäre des Wilden Westens mit Unterstützung von Alexander Klawsin die Show. Statt bei „Jugend forscht“ präsentierten die Schüler Lea und Leon ihren innovativen Bio-Klebstoff jetzt in der Sendung. Können sie den bekannten Mediziner und Biochemiker Alexander Kekulé von der Wirkung ihres „Klebers for Future“ überzeugen?

Alexander Klaws, der diese Saison wieder den „Winnetou“ verkörpert hätte, bringt Thomas Gottschalk alias „Old Shatterhand“ das Mädchen zum Strahlen

Olympia-Kür, Topmodel und Robbie Williams‘ Weihnachtshit

Darüber hinaus stellen die 13-jährige Lilly und der 19-jährige Tyler, beide deutsche Meister im Skateboarden, ihr Können unter Beweis. Eigentlich sollte die Disziplin Skateboarding in diesem Jahr in Tokio das erste Mal olympisch sein. Statt der Teilnahme am Jodel-Wettstreit in Clausthal-Zellerfeld werden drei junge Harzer Jodlerinnen um die Gunst einer professionellen Jury jodeln. Zu guter Letzt begrüßt Thomas Gottschalk als internationale Gäste noch Topmodel Toni Garrn und Robbie Williams, der per Video zugeschaltet nicht nur über das Jahr spricht, sondern auch den Hit „Can’t Stop Christmas“ singt.