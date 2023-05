60 Jahre „aktuelles Sportstudio“ im ZDF: Storys, Stars und Sternstunden

Anzeige

Gleich nach dem DFB-Pokal-Finale live im ZDF folgt die Zeitreise durch 60 Jahre „das aktuelle sportstudio":

Am Samstag, 3. Juni 2023, überträgt das ZDF ab 19.25 Uhr zunächst das Pokal-Endspiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt – anschließend können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 22.45 Uhr auf eine 60-minütige Nostalgietour begeben: „60 Jahre Storys, Stars und Sternstunden“ aus 60 Jahre „das aktuelle sportstudio“, das am 24. August 1963 pünktlich zum Start der Fußball-Bundesliga und nur wenige Monate nach dem ZDF-Programmstart auf Sendung ging.

59 Jahre und 283 Tage sind seitdem vergangen, etliche berühmte, interessante und außergewöhnliche Gäste waren seitdem im „sportstudio“. Begrüßt wurden sie von Moderatorinnen und Moderatoren, die nicht nur auf dem Mainzer Lerchenberg die TV-Geschichte geprägt haben.

Unzählige Tore, Tränen der Trauer und Freude, Meisterschaften und Abstiege. Lustiges und Kontroversen, Leichtes und Politisches, Gefühle und Geständnisse – „das aktuelle sportstudio“ begleitet nicht nur den Fußball seit sechs Jahrzehnten durch dick und dünn.

Das aktuelle Sportstudio startete bereits kurz nach dem ZDF-Sendestart

Die Zeiten haben sich geändert, das ist im Sport nicht anders als in allen anderen Teilen der Gesellschaft. „das aktuelle sportstudio“ entwickelt sich dabei immer mit und bleibt am Puls der Zeit. Doping, Corona, weltpolitische Fragen – im TV-Sport-Klassiker wurde noch nie ein wichtiges Thema ausgespart – seit 60 Jahren nicht. Mit diesem Erfahrungsschatz ist sie mehr als nur eine Sportsendung unter anderen.

Es sind nicht nur die großen Siege oder Themen, die „das aktuelle sportstudio“ ausmachen. Es sind vor allem die besonderen Momente: Wenn Uli Hoeneß und Christoph Daum sich in der Sendung streiten, wenn ein Affe der Frau von Johnny Weissmüller die Perücke vom Kopf reißt, wenn Carmen Thomas „Schalke 05“ sagt – Klassiker des Sport-Fernsehens. Und in den vergangenen Jahren kamen weitere hinzu: als Fußballtrainer Markus Anfang die Gründe für seinen Impfpassbetrug schilderte, ukrainische Sportlerinnen und Sportler über ihre Ängste und Sorgen berichteten oder türkische Athleten über die Auswirkungen des Erdbebens erzählten. Themen ändern sich, aber der Geist der Sendung ist geblieben.

Geblieben ist auch ein Mythos – die Torwand. Seit 60 Jahren versuchen sich Fußballer, Funktionäre, Athleten anderer Sportarten, Schauspieler, Sänger und Zuschauer an „drei unten, drei oben“. Was alle eint: Noch keiner hat die Torwand sechsmal bezwungen. Der Mythos lebt! Und wie die Torwand, so „das aktuelle sportstudio“.

Sven Voss macht zu 60 Jahre „sportstudio“ eine Zeitreise und taucht auch in vergangenen Jahrzehnten auf. Fast unmöglich und gerade deshalb spannend: 60 Jahre in 60 Minuten – „das aktuelle sportstudio“ feiert Geburtstag.

© ZDF / Georg Meyer-Hanno Wim Thoelke Oktober 1967 © ZDF / Renate Schäfer Hanns-Joachim Friedrichs und Muhammed Ali. © ZDF / Kerstin Bänsch Rudi Völler an der Torwand bei einem seiner Besuche nach seinem Rekord

Die 10 besten Torwandschützen im „aktuellen sportstudio“

5 Treffer:

Mai 1974: Günter Netzer, Real Madrid

März 1985: Rudi Völler, SV Werder Bremen

Mai 1988: Günter Hermann, SV Werder Bremen

Oktober 1991: Reinhard Saftig, Bayer 04 Leverkusen (Trainer)

März 1994: Matthias Becker, Eintracht Frankfurt

September 1995: Rolf Fringer, VfB Stuttgart (Trainer)

August 1999: Frank Pagelsdorf, Hamburger SV (Trainer)

Dezember 1999: Frank Rost, SV Werder Bremen (Torhüter)

Oktober 2019: Inka Grings, SV Straelen (Trainerin)

4 Treffer:

unter vielen anderen sticht am meisten der fachfremde Blödelbarde Mike Krüger im Oktober 1984 hervor.

Quelle: ZDF

Bildquelle: zdf-sportstudio-logo: ZDF