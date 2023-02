„Hitparade“ bis „Wetten, dass..?“: 5 Show-Klassiker in einer TV-Gala mit zu 60 Jahren ZDF

Anzeige

Das Zweite Deutsche Fernsehen feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag mit einem großen TV-Spektakel. Das runde Jubiläum am 1. April 2023 fällt passenderweise auf einen Samstag. An diesem Tag um 20.15 Uhr steigt im ZDF dann „Die Show der Shows“ zum 60.

Sehr viel verriet der Mainzer Sender am Montag noch nicht darüber, versprach aber: „Zum Jubiläum geben sich prominente ZDF-Köpfe die Ehre als Kandidaten in einem unterhaltsamen Mix aus beliebten Show- Klassikern. Wer die jeweilige Show moderiert und alle Protagonisten durch den Abend führt, bleibt bis zum Schluss geheim.“

ZDF-Logo 1963-73. © ZDF ZDF-Logo 1973-87. © ZDF ZDF Logo 1992-2000. © ZDF ZDF-Logo 1987-92. © ZDF

ZDF feiert 60-jähriges Bestehen: „Der große Preis“, „Hitparade“ und „Wetten, dass..?“ Teil der Gala

„Gefeiert wird mit einer bunten Event-Show, die fünf berühmte ZDF-Klassiker vereint“, kündigte das Zweite an. „Von ‚Der große Preis‘ über die ‚ZDF-Hitparade‘ bis ‚Wetten, dass..?‘ – dieser Abend weckt viele Erinnerungen und steckt voller Überraschungen. Wer wagt sich anstelle von Hans Rosenthal an den berühmten „Das ist Spitze-Sprung“, wer darf sich an diesem Abend an Michael Schanzes „Plopp“ versuchen und wer den Wettkönig krönen?“ Das würden Publikum und mitspielende ZDF-Prominenz alles erst in der Sendung erfahren.

Beliebte Serien kehren zurück

„Die Show der Shows“ ist nur der Höhepunkt eines großen Jubiläumsprogramms, das sich unter anderem auch der Reihe „Das kleine Fernsehspiel“, dem „aktuellen sportstudio“ und 60 Jahren TV-Comedy widmet. In drei langen Retro-Nächten bringt das ZDF darüber hinaus beliebte Serien-Folgen seiner Krimis zurück ins TV. Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) war am 1. April 1963 auf Sendung gegangen – mit einer Ansprache von ZDF-Gründungsintendant Karl Holzamer.

