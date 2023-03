Anzeige

Das ZDF wird am Samstag, den 1. April, 60 Jahre alt, das aktuelle Logo ist mit etwas mehr als 20 Lenzen das langjährigste, aber dennoch nur eines von vielen.

2021 erfolgte noch einmal ein neues On-Air-Design, das bis dato verwendete ZDF-Logo (Titelbild) blieb dabei jedoch unangetastet. Bereits seit dem Jahr 2000 ist es im Einsatz. Zuvor gab es jedoch mitunter gänzlich andere Erscheinungsbilder. DIGITAL FERNSEHEN hat sie in einer Chronik zusammengefasst.

Das erste ZDF-Logo

ZDF-Logo 1963-73. © ZDF

Damit fing einst alles an – in Schwarz-Weiß versteht sich. Wenn man das erste Logo des ZDF richtig interpretiert, sah man damals noch nicht mit dem Zweiten besser, sondern mit beiden Augen fern.

Die progressiven 60er

© ZDF / Corporate Design

Mehr Avantgarde geht nicht: Eine Abwandlung des ersten Logos prangte auf der Oberfläche einer Art Glaswürfel als sich das Farbfernsehen noch im Embryostadium befand. Doch Pionierzeiten sind ja nicht selten die spannendste Phase. In Bezug auf das ZDF und sein Erscheinungsbild trifft die These in jedem Fall zu.

ZDF-Logo 1973-87. © ZDF

Denn nachdem das Farbfernsehen Einzug hielt musste zwar ein Update fürs Logo her. Ganz so progressiv wie die Idee mit dem bunten Glas-Kubus sollte es dann aber lieber doch nicht sein, dachte sich das ZDF offensichtlich. Beim Facelifting von 1973 hielt man sich daher dezent zurück, etablierte aber schon einmal die künftig verwendete Typografie und sparte sich auch das leidige Ausschreiben der einzelnen Wortbestandteile. Im Gegensatz zur ARD weiß aber auch heute noch jedes Kind wofür die drei Buchstaben stehen. Zehn Jahre später sollte ein größerer Einschnitt folgen.

1983 © ZDF / Corporate Design ZDF-Logo 1987-92. © ZDF

Ende der 80er, Anfang der 90er wurde es so richtig bunt im ZDF: Zwar nicht unbedingt im Logo, das ab 1983 primär und vier Jahre später sogar komplett von Blautönen dominiert daherkam. Im Programm wurde es dafür ab 1991 farbenfroher, als die gemeinhin vielmehr mit der privaten Konkurrenz von ProSieben in Verbindung gebrachten „Simpsons“ unter eben diesem Banner am 13. September ihre deutsche TV-Premiere feierten.

Konservative Logo-Linie rund um Simpsons-Premiere

1992 © ZDF / Corporate Design ZDF Logo 1992-2000. © ZDF

Die folgende Jahre etablierte sich auch im Logo etwas, das dem ZDF bis heute negativ anheften bleiben sollte: Rentner-Chick. Viel weichgespülter als zwischen 1992 und dem Jahr 2000 kann man sich als TV-Sender fast nicht präsentieren. Im Grunde genommen unglaublich, dass das Zweite das Millennium mit einem derartigem Kukident-Anstrich beging.

Bild: © ZDF/Corporate Design

Das angestammte ZDF-Logo seit über 20 Jahren

Die revolutionäre Idee die Zahl 2 das „Z“ im Senderkürzel repräsentieren zu lassen ließ knapp 40 Jahre auf sich warten. Seither bleibt das ZDF-Logo aber im Grunde unangetastet. Optisch immer noch nicht der ganz große Wurf und auch keine vollständige Abkehr vom Rentner-Image, aber immerhin besser als der Vorgänger.

In Zeiten von teilweise hektisch geführten Diskussionen über eine Reform der Öffentlich-Rechtlichen ist es vielleicht auch mal wieder an der Zeit für ein neues Logo beim ZDF. Nicht, dass es so weit kommt, dass man doch irgendwann wieder mit dem Ersten besser sieht …

ZDF-Logo: © ZDF/Corporate Design